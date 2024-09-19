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В Охинском районе устроили фотосессию с акулой, случайно запутавшейся в сетях

Фото с сайта газеты «Сахалинский нефтяник».

Это произошло в районе залива Вторая бухта. Вытаскивая утонувшую сеть из воды, местный житель никак не ожидал увидеть там хищника. Акула запуталась в рыболовных снастях и самостоятельно выбраться из них не смогла. Снять сеть в воде было невозможно, пришлось тащить её на берег и уже там спасать бедолагу.

Пропустить такое необычайное событие было невозможно. Охинцы поспешили делать фото с 300-килограммовой хищницей. А потом дружно вытолкнули её в воду. В то же время и в соседних сетках обнаружили двух запутавшихся акул.

Как говорят специалисты, в сети попалась сельдевая акула. Бояться их не нужно, но и про осторожность нельзя забывать. На людей они не нападают, но во время гонки за добычей могут выпрыгнуть из воды и перевернуть небольшую лодку. Впрочем, провоцировать нападение хищницы не стоит. Там, где обнаружили сельдевую акулу, лучше на время прекратить рыбалку.

Ольга АНДРЕЕВА.

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