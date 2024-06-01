В Южно-Сахалинске на МедиаСаммите пранк-журналисты Вован и Лексус поделятся медиа-секретами своей популярности

Инфлюенсеры расскажут, как добиться доверия интернет-аудитории и раскроют другие секреты участникам МедиаСаммита 2.0.

Известные пранк-журналисты Вован и Лексус выступят экспертами на Дальневосточном МедиаСаммите 2.0 (18+), который состоится в торгово-деловом центре “Столица” в Южно-Сахалинске 4-5 июля.

Для участников МедиаСаммита 2.0 готовится обширная образовательная программа. В форуме примут участие лидеры мнений в медиаиндустрии, блогеры и инфлюенсеры как местные и региональные, так и федеральные.

В числе экспертов на этой медиа-площадке ожидаются знаменитые пранк-журналисты Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров). Они известны широкой аудитории своими сложными журналистскими расследованиями и необычной подачей контента в легкой ироничной манере в различных социальных сетях.

Как уточнили организаторы, инфлюенсеры примут участие в дискуссии “Консолидация общества: новая российская идеология” (18+), которая даст старт работе Дальневосточного МедиаСаммита 2.0, а также проведут творческую встречу для фанатов контента.

“Активность инфлюенсеров и высокая вовлеченность их интернет-аудитории — само по себе является интересной темой для обсуждения на площадках образовательного блока нашего форума. Мы подобрали актуальные кейсы в таких разделах, как цифровой блок и соцсети, а приглашенные эксперты разберут их вместе с участниками», — сообщили в оргкомитете МедиаСаммита 2.0.

Там также добавили, что Вован и Лексус сегодня делают доступный, грамотный и востребованный контент, понимают особенности нынешних реалий, знают, как влиться в медиасферу в 2024 году и, безусловно, смогут поделиться этим опытом с коллегами.

Напомним, регистрация для участия в форуме уже открыта на официальном сайте Дальневосточного МедиаСаммита 2.0. медиасаммит.рус.

Масштабный отраслевой форум развернется в Южно-Сахалинске на площадке торгово-делового центра “Столица” организаторами Дальневосточного МедиаСаммита 2.0 выступают Правительство Сахалинской области, Приморское и Сахалинское отделения Союза журналистов России, Агентство молодежной политики Сахалинской области, медиакомпания PrimaMedia при поддержке генерального партнера — компании “РусГидро”, НКО “Фонд развития социальных инициатив”, Автономной Некоммерческой организации “Диалог” и телекомпании “АСТВ” (16+).

Информационные партнеры форума: ИА SakhalinMedia (18+), ИА PrimaMedia (18+), медиахолдинг “Губернские ведомости” (18+), журнал [OFF] (18+), ИА Citisakh (18+), радио “Love” (16+), Солнце Телеком (16+), АиФ Сахалин-Курилы (18+), газета “Сахалинская жизнь” (18+), ГТРК “Сахалин” (18+), газета “Советский Сахалин”( 18+), газета “Сэ корё синмун” (18+).