Тушёные сахалинские лопухи со свининой

Рецепт простой, вкусный и не раз проверенный практикой. Я использую чугунную сковородку средних размеров. Её нужно хорошо нагреть, затем налить немного растительного масла и выложить нарезанную некрупными кусочками свинину.

Мясо обжариваем до полуготовности и тут же отправляем в сковороду лопух. Время от времени помешиваем эту массу, добавляя в неё другие ингредиенты: измельчён­ный репчатый лук (достаточно одной луковицы среднего размера), молотый красный перец, которым усыпаем всю поверхность содержимого сковороды, давленый чеснок (достаточно 4 – 5 зубчиков), кунжутное семя, которым также посыпаем поверхность будущего блюда. Вместо соли используем солёный соевый соус. Лучше его не долить, чем перелить, поэтому на всё количество кушанья добавим 3 – 4 столовые ложки, а после всегда можно будет добавить кому как по вкусу.

Всё это великолепие тушится под крышкой до готовности при периодическом помешивании. Влаги, содержащейся в черешках, достаточно для тушения, можно воду не доливать.

К столу можно подавать как самостоятельное блюдо, причём в горячем или холодном виде, а можно дополнить композицию гарниром – отварным картофелем, пюре, отварным рассыпчатым рисом, как это делают японцы. Приятного аппетита!