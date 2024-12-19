В Южно-Сахалинске объявлены новые почетные граждане области

Это высокое звание присвоили писателю Николаю Тарасову, врачу-неврологу Наталье Главинской и ветерану рыбоперерабатывающей отрасли Льву Седых.

Поэт, прозаик Николай Тарасов уже более 50 лет работает в сфере образования и культуры островного региона. Он написал десятки сборников, отредактировал и составил множество книг. 36 лет руководит местным отделением Союза писателей России. Является наставником начинающих писателей в литературном объединении «Лира».

Ветеран рыбохозяйственной отрасти Лев Седых 30 лет занимался рыбопереработкой в Южно-Курильском районе. 16 лет отдал муниципальной службе в Крабозаводском сельском округе, где был главой администрации. Под его руководством небольшой комбинат стал масштабным рыбопромышленным комплексом «Островной» на Шикотане, работали строительные цеха, появилось новое жильё и множество социальных объектов.

Заведующая неврологическим отделением областной больницы Наталья Главинская создала неврологический центр, где оказывают специализированную помощь пациентам с эпилепсией, рассеянным склерозом, болезнью Паркинсона и другими патологиями. С её помощью открыт кабинет функциональной диагностики для электронейромиографии. Её исследования применяются на практике врачами из других регионов.

Наградил новых почётных граждан губернатор Валерий Лимаренко на заседании регионального правительства.

Анастасия КАРАМУШКИНА.