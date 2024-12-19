Хорошая школа

Моя племянница замужем второй раз. От первого брака у неё 14-летний сын Костя, от второго – шестилетний Димка.

С первым она рассталась из-за его пьянства. Был ведь хороший парень, но наследственность взяла своё. Родители умерли от алкоголя, оставив четверых детей. Их подняла бабушка. Пока она была жива, три брата и сестра нормально учились, работали.

А потом у всех хорошая жизнь пошла под откос. У одних раньше, у других позже.

Племянница долго терпела, но когда муж стал её бить – выгнала его. На алименты не подавала – взять с него было нечего. Договорились, что бывший будет помогать чем может.

Пока его сынишка был маленьким, то гонялся за отцом. В общем-то мать бывшему не доверяла, надолго мальчишку не давала. А когда мальчик подрос, то сам стал отказываться встречаться с отцом, потому что тот всегда был нетрезвый.

А этим летом племянница сообщила, что бывший записался в СВО.

– Даже если и погибну, то пусть сын запомнит меня героем, а не алкашом, – сказал он.

Его ранило буквально в первом сражении. Сутки он полз к своим и выбрался, а его товарищи погибли. Получив выплату за ранение, он 700 тысяч перевёл бывшей жене и сыну – в счёт долга по алиментам. Эти деньги помогли племяннице закрыть три кредита и купить Косте подарок от отца – новый компьютер.

Сейчас бывший снова воюет. Обещает помогать сыну и дальше.

Племянница постоянно с ним перезванивается. Её новому мужу это не очень нравится, но он не скандалит. Понимает, что связь нужна и бойцу, и его сыну, а поддержать мужика, кроме бывшей жены, некому.

Племянница говорит, что он, судя по разговорам, сильно изменился. Теперь ценит жизнь, строит планы на будущее – смысла в его существовании стало явно больше. Всё же воевать – это не пиво пить в компании бездельников.

Нина Боженко, г. Поронайск.