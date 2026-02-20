В Южно-Сахалинске прошёл всероссийский музыкально-патриотический фестиваль «СВОих не бросаем»,

Он посвящен участникам СВО, членам их семей и всем, кто помогает фронту.

Его провели уже в четвёртый раз. На почётных местах в ледовом дворце «Кристалл» сидели участники спецоперации, отмеченные боевыми наградами, и члены их семей.

Один из героев – капитан мотострелковых войск, кавалер ордена Мужества Михаил Катков. На СВО офицер с марта 2022 года, несколько раз был ранен. Награду получил за выполнение боевой задачи на южно-донецком направлении – нужно было восстановить связь между подразделениями и не быть замеченным противником. Где-то приходилось ползти, маскироваться, в какие-то минуты буквально задерживать дыхание… В итоге приказ был выполнен, связь между подразделениями восстановилась. Это позволило скоординированно руководить их действиями в бою, противник был отброшен, намеченные рубежи взяты.

– Концерты в поддержку бойцов важны также, как и помощь тыла в виде коптеров, боевого снаряжения, предметов быта, – говорит Михаил Катков. – Бойцы понимают, что их помнят, им посвящают песни, за них переживают и ждут домой с победой. Фестиваль «Своих не бросаем» проходит в канун Дня защитника Отечества, и вместе с его участниками хочу поздравить с праздником всех моих сослуживцев – и здесь, на Сахалине, и тех, кто остался на передовой, и конечно же, желаю им возвратиться с победой.

Концерт открыл Олег Газманов со своей группой «Эскадрон». Каждая из песен срывала шквал аплодисментов. Были среди них признанные хиты «Офицеры» и «Россия». Сахалинцы первыми услышали его новую военную песню, которая, как сказал артист, родилась в содружестве с танкистами после поездок в зону СВО. Выступление Газманова органично сопровождали сахалинские танцевальные коллективы.

Можно сказать, этот автор-исполнитель задал тон всем остальным участникам. Наряду со звёздами, такими как Тимур Ведерников, группы «Агата Кристи», «Зверобой», на фестивальную сцену выходили наши земляки – Виктория Малютенко, Георгий Зобов, Вениамин Ким.

Большинство гостей участвовали в фестивале не впервые и планируют приезжать на него регулярно. Ведь с ними руководство области во время посещения Донбасса наладило устойчивые контакты.

Московская группа «Зверобой» была в числе тех, кто открывал первый фестиваль. С той поры Южно-Сахалинск значится в её графике каждый год.

– Мы принимаем участие во многих музыкальных праздниках, но такого мощного состава участников, как здесь, не встречали нигде, – признался один из рок-музыкантов Александр Носков, автор музыки и многих текстов. – Когда есть такой состав, мы просто не можем не поддержать людей, которые продолжают дело наших дедов и прадедов. Мы были на Донбассе, когда там всё только начиналось. Видели ужасную трагедию. Видели, какая там была несправедливость. Преодолеть её можно только поддерживая своих. У вас замечательный остров, замечательный город. Здесь особенно ощущается сопричастность к нуждам бойцов и мирных жителей Донбасса и мощная поддержка для них.

Военный оркестр южно-сахалинского гарнизона дебютировал на фестивале в необычном качестве: его сводный состав выступил вместе с Александром Степановым – его сценический псевдоним «рэпер ST». Они исполнили известный хит рэпера «Дай ему сил». На фоне видеоряда песня звучала по-особому проникновенно.

Как признался руководитель оркестра Олег Шигалов, предложение выйти на сцену было несколько неожиданным, не обошлось без волнения, но главное – музыканты поняли, что это будет мощной поддержкой с их стороны и участникам СВО, и членам их семей, от этого просто нельзя отказаться. Совместное исполнение стало мощным символом единства народа и армии, которое согревает сердца военных и близких им людей, и ожидаемо сорвало заслуженные аплодисменты.

– Фестиваль сразу же зарекомендовал себя как одна из значимых мер поддержки участников СВО и членов их семей, – отметил председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик. – Его главной составляющей стали забота и внимание к людям. Поэтому он становится настоящим праздником.

По его словам, родившийся по инициативе губернатора Валерия Лимаренко фестиваль, яркое доказательство того, что страна гордится своими защитниками и готова поддерживать их всеми возможными способами.

Ведущие Юлия Барановская и Влад Маленко в завершение пообещали, что вернутся на Сахалин через год, на пятый фестиваль «Своих не бросаем». Когда зал так тепло встречает, по-другому просто быть не может.

Музыкально-патриотический фестиваль на Сахалине, несомненно, стал искренним выражением благодарности российским военным и стимулом для всесторонней поддержки защитников Отечества.

Антон СМОЛЯКОВ.

P. S.

Телевизионную версию фестиваля «Своих не бросаем» можно будет посмотреть по Первому каналу 22 февраля в 23.00.