Сначала обыграл папу, а потом стал чемпионом России. Пятиклассник из Южно-Сахалинска – восходящая звезда настольного тенниса

В свои одиннадцать лет учащийся пятого класса Южно-Сахалинской гимназии № 3 Александр Мельников впервые в истории Сахалинской области выиграл первенство России по настольному теннису среди сверстников, а в составе молодёжной сборной страны стал бронзовым призером международных соревнований в Тунисе.

Когда Александру было восемь лет, они всей семьей проводили отпуск в Подмосковье у своих знакомых. Там в один из дней папа и старшая сестра Оля во дворе играли в настольный теннис. Мальчугану этот вид спорта очень понравился, он решил, что обязательно постигнет тонкости игры и однажды обыграет папу.

До этого Саша год посещал в Южно-Сахалинске футбольную секцию клуба «Омега», где делал успехи, постоянно попадая в основной состав команды на соревнованиях городского и областного уровня.

Старшая сестра Александра Ольга занималась в секции большого тенниса. Имела награды разного достоинства с соревнований Кубка мэра. Участвовала Оля и во всероссийских турнирах. Однажды сестричка взяла с собой брата на тренировку. Цель была одна -«заразить» Александра этим красивым видом спорта. Увы, не получилось. Проведя одну тренировку, юного футболиста больше не тянуло на теннисный корт.

Когда семья вернулась из отпуска на остров, Александр попросил маму записать его в секцию настольного тенниса. На вопрос «А как же с футбольной секцией?» ответил: «Постараюсь везде успевать». Зная, в хорошем смысле слова, неуступчивый характер сына, мама отвела Сашу в спортивную школу при СК «Гидрострой» к тренерам по настольному теннису Сергею Печерину и Людмиле Бондарь. Спустя четыре месяца тренировок наставники юного теннисиста сказали родителям Саши Мельникова: если их сын и дальше будет так серьезно относиться к тренировочному процессу, то может достигнуть хороших спортивных результатов.

Слова Сергея Александровича и Людмилы Николаевны оказались пророческими. Первый «громкий» успех к Александру пришел спустя полтора года упорных и порой очень тяжелых тренировок. Юный спортсмен смог впервые обыграть своего папу. Более того, на этом Мельников-младший не остановился и вызвал на поединок более мастеровитого и опытного папиного друга. И вновь юное дарование праздновало победу. Этот, можно сказать, семейный успех стал отправной точкой Сашиных успехов. Неоднократно он поднимался на высшую ступеньку пьедестала почета в городских и областных соревнованиях, пополнял свою коллекцию спортивных наград и со всероссийских соревнований.

В общей сложности Александр Мельников занимается в спортивной секции настольного тенниса 3 года и 4 месяца. В июне прошлого года, участвуя в первенстве России в Калуге в возрастной категории до 12 лет, сахалинец дошел до финала.

Надо отметить, что до старта соревнований никто из соперников Александра всерьез не воспринимал — во всероссийском рейтинге лучших игроков настольного тенниса до 12 лет сахалинец занимал скромное 14 место. Но воспитанник спортивной школы настольного тенниса «Гидростроя» дошел до финала. В главном матче нашему земляку противостоял Арсений Шонин — представитель столицы России. Первые две партии в упорной борьбе выиграл Арсений. Александр Мельников в перерыве смог перезагрузиться и в третьей и четвёртой партиях просто сокрушил соперника, выиграв их с одинаковым счётом 11:4. В решающей пятой партии сахалинец на больше-меньше смог выгрызть победу 12:10 и матч со счётом 3:2.

После этого успеха островитянин был включен в состав сборной команды страны и впервые принял участие в международном турнире в Тунисе, где занял третье место. Здесь необходимо заметить, что на протяжение четырех лет наши юные спортсмены не имели возможности участвовать в подобных международных соревнованиях. Самое приятное то, что в составе сборной России, в которую входило 26 юных поклонников настольного тенниса, был включен один представитель Дальнего Востока — воспитанник сахалинской школы настольного тенниса Александр Мельников.

После Туниса сборная России отправилась на международный турнир в Дубай. Александр занял там пятое место.

Несмотря на спортивные успехи, Саша не поймал «звездную» болезнь. В школе он может блеснуть прекрасными знаниями предмета и получить за это отлично. А может и не выучить урок, за что в дневнике появляется неуд. Как все мальчишки его возраста любит пошалить.

В нашей беседе Александр заметил:

— Бывают моменты, выиграв турнир, остаюсь недовольным своей игрой. В Дубае я занял пятое место, но, считаю, показал очень хороший теннис.

Подобный анализ своей игры не всегда могут сделать даже более взрослые опытные спортсмены. Судя по настрою, наш герой сможет добиться заветной цели. А она у него очень высокая – попасть во взрослую команду России и успешно выступить не только на чемпионате мира, но и на Олимпиаде.

Игорь КАРПУК.

Фото автора.