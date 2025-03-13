В Южно-Сахалинске с начала года выявлено более 5600 нарушений правил парковки

С начала 2025 года сотрудники госавтоинспекции оформили 5207 постановлений за нарушение правил стоянки и парковки. Ещё 456 постановлений о нарушении правил благоустройства нерадивыми водителями выписано административной комиссией Южно-Сахалинска.

Беспорядочное размещение автомобилей не только портит внешний облик областного центра, разрушает благоустройство, нарушает ПДД, но и создаёт серьёзную угрозу безопасности дорожного движения для всех участников – водителей, пешеходов и пассажиров общественного транспорта.

– Когда сходит снег, мы наблюдаем последствия нарушения правил парковки в зимний период: на газонах остаются следы, разрушаются бордюры. Но самое главное – хаотично припаркованные автомобили затрудняют движение, создают помехи для пешеходов, ограничивают видимость на дорогах, что повышает риск ДТП, – отметил начальник отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог департамента общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска Максим Лебедев.

Парковка на газонах, детских площадках и прочих не предназначенных для этого территориях является прямым нарушением правил благоустройства городского округа и влечёт за собой административную ответственность. Штрафы в этом случае составляют от 1500 до 4000 рублей для физических лиц (от 4000 до 5000 рублей за повторное нарушение); от 15 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц; от 75 тысяч до 100 тысяч рублей для юридических лиц (до 150 за повторное правонарушение).

Специалисты департамента общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска ежедневно ведут мониторинг ситуации с незаконной парковкой, в том числе с использованием автоматических камер фиксации «Дозор». Только за 2024 год было вынесено 2256 постановлений об административных правонарушениях, по линии госавтоинспекции – 11696 постановлений. Жители также активно сообщают о нарушениях через платформу «Сахалин Онлайн».

Незаконная парковка также напрямую влияет на безопасность дорожного движения, затрудняет проезд общественного транспорта и автомобилей экстренных служб, провоцирует заторы и, как следствие, увеличивает риск возникновения аварийных ситуаций.

– Нарушение правил остановки и стоянки автомобилей – это серьёзное административное правонарушение. Сотрудники госавтоинспекции ежедневно работают над выявлением и пресечением подобных нарушений. В Южно-Сахалинске работают 7 стационарных камер и мобильный комплекс с системой автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в части остановки и стоянки автомобилей в зоне действия запрещающих знаков. За нарушение правил парковки предусмотрен штраф от 500 до 5000 рублей, а также эвакуация транспортного средства на специализированную стоянку, – рассказала инспектор отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения госавтоинспекции Сахалинской области лейтенант полиции Мария Медко.

В администрации Южно-Сахалинска прорабатывается вариант комплексного решения проблемы хаотичной парковки. В настоящее время рассматриваются различные варианты, включая изучение опыта других городов по внедрению платных парковок. Целью является не только наведение порядка на улицах, но и повышение городского комфорта, обеспечение равной доступности объектов городской инфраструктуры для всех – автомобилистов, пользователей общественного транспорта и пешеходов.

Выработанные решения будут вынесены на обсуждение с жителями города в рамках социального проектирования. Администрация ещё раз призывает владельцев личного транспорта к ответственности и взаимоуважению на дорогах, соблюдению правил парковки и бережному отношению к городскому пространству.

Виктор ГОРОДОВ.