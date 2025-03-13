Курильскую десантную операцию увековечат в памяти народа

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и губернатор Камчатского края Владимир Солодов в рамках исполнения поручения Президента России Владимира Путина об увековечении памяти о Курильской десантной операции 1945 года провели совещание в формате видеоконференции. Главы регионов обсудили вопросы подготовки к открытию военно-исторического мемориального комплекса на острове Шумшу.

Штурм острова Шумшу в августе 1945 года стал последней крупной операцией Красной Армии в ходе Второй мировой войны. Советские десантники атаковали подготовленные позиции противника, имеющего десятикратное численное превосходство, и одержали победу. Японцы пытались скинуть десант в море с помощью танков, но не добились успеха. Подбитые боевые машины так и остались на поле боя. Сегодня они являются частью экспозиции мемориального комплекса. Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума осенью 2024 года поручил увековечить память о Курильской десантной операции. Работы по этому направлению находятся под контролем заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева.

18 августа, в день Курильского десанта на Шумшу, состоится военно-историческая реконструкция памятных событий. Её участниками станут представители общественного движения «Клубы исторической реконструкции России». Пройдут также соревнования по спортивному триатлону «Высота 171». На протяжении летнего сезона для туристов будут организованы маршруты «Дорогами острова Шумшу».

Особое внимание участники встречи уделили теме доставки грузов на Шумшу.

– Основной лагерь планируется расположить в северо-восточной части острова, где отсутствуют гидротехнические сооружения. В апреле выполним первый пилотный рейс, чтобы установить фарватеры и обследовать берег, – сообщил Максим Жоголев, министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

В 2025 году в Сахалинской области пройдёт ряд важных патриотических мероприятий, связанных с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и Победы над милитаристской Японией. В планах кроме международной поисковой экспедиции и открытия военно-исторического мемориального комплекса на Шумшу также две военно-исторические реконструкции в Холмском и Смирныховском районах. В селе Рощино откроется музей под открытым небом, посвящённый Южно-Сахалинской наступательной операции.

Ирина НОВИКОВА.