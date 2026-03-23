В жилом комплексе «Уюн» возводят детский сад

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проверил, как идёт строительство нового детского сада на 290 мест в северной части города.

Сейчас подрядная организация уже завершила подготовительный этап и заливку фундаментных плит. Строители приступили к армированию стен и монтажу опалубки будущего здания.

– Это знаковая стройка для нового жилого комплекса. По поручению губернатора Валерия Лимаренко реализация этого проекта началась в прошлом году, – подчеркнул Сергей Надсадин. – Подрядчик опытный: строительная площадка развёрнута, работы идут по графику. Будем с самого старта контролировать весь процесс. Важно сдать объект в намеченные сроки. Микрорайон сейчас активно заселяется, многие семьи переезжают, поэтому все вопросы, связанные с социальной инфраструктурой, должны решаться своевременно.

Сдать детский сад в эксплуатацию планируется летом 2027 года. Здание переменной этажности (2 – 3 этажа) возводится с учётом современных образовательных стандартов. Учреждение сможет принять 290 малышей, проектом предусмотрено 12 групп для шести возрастных категорий – от года до семи лет.

Внутри разместятся пищевой и медицинский блоки, прачечная, спортивный и музыкальный залы, а также кабинеты для дополнительного образования.

Возле сада обустроят 12 прогулочных зон с современными игровыми комплексами, подобранными с учётом возраста детей, а также две спортивные площадки. Дополнительный комфорт родителям обеспечат шесть крытых па­вильонов для хранения колясок и санок.