Понедельник, 23 марта, 2026
Домой НОВОСТИ

На Сахалине пройдет этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»

Фото: агентство по труду и занятости Сахалина.

Это соревнование мастеров самых востребованных рабочих специальностей. В региональном этапе на Сахалине эксперты протестируют теоретическими и практическими заданиями профессионалов в номинациях «Электромонтёр», «Ветеринарный фельдшер» и «Второй старт».

Особое внимание уделено последней номинации. Она создана специально для ветеранов СВО, не ограничивает конкурсантов какой-либо конкретной профессией и даёт шанс проявить себя без дополнительных требований к подтверждению переобучения.

Заявки на участие принимаются с марта. Хотя региональный этап на Сахалине ещё впереди, желающие могут подать свою кандидатуру в другие регионы страны уже сейчас.

Победители будут представлять Сахалинскую область на федеральном уровне, где победителю вручат один миллион рублей. В прошлом году Николай Иконников стал первым сахалинцем, завоевавшим приз на федеральном этапе – он занял третье место в номинации «Лучший машинист экскаватора».

Конкурс проводится с 2012 года по инициативе минтруда России. Подробная информация – на сайте «Работа России» (https://trudvsem.ru/luchshiy).

Ольга АНДРЕЕВА.

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2026 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ