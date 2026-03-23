На Сахалине пройдет этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»

Это соревнование мастеров самых востребованных рабочих специальностей. В региональном этапе на Сахалине эксперты протестируют теоретическими и практическими заданиями профессионалов в номинациях «Электромонтёр», «Ветеринарный фельдшер» и «Второй старт».

Особое внимание уделено последней номинации. Она создана специально для ветеранов СВО, не ограничивает конкурсантов какой-либо конкретной профессией и даёт шанс проявить себя без дополнительных требований к подтверждению переобучения.

Заявки на участие принимаются с марта. Хотя региональный этап на Сахалине ещё впереди, желающие могут подать свою кандидатуру в другие регионы страны уже сейчас.

Победители будут представлять Сахалинскую область на федеральном уровне, где победителю вручат один миллион рублей. В прошлом году Николай Иконников стал первым сахалинцем, завоевавшим приз на федеральном этапе – он занял третье место в номинации «Лучший машинист экскаватора».

Конкурс проводится с 2012 года по инициативе минтруда России. Подробная информация – на сайте «Работа России» (https://trudvsem.ru/luchshiy).

Ольга АНДРЕЕВА.