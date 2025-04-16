Валерий Лимаренко встретится с жителями Охинского района

Во вторник, 22 апреля, губернатор Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетит Охинский район. В 14:00 начнется встреча главы региона с жителями. Мероприятие состоится в здании районного дворца культуры по адресу: улица Советская, 30.

Перед встречей с губернатором, с 13:00 до 14:00, руководители органов исполнительной власти Сахалинской области и сотрудники местной администрации проведут личный прием граждан по указанному адресу. Обращения жителей будут принимать также военный комиссар Сахалинской области и руководитель регионального отделения фонда «Защитники Отечества».

В ходе рабочей поездки в муниципальное образование Валерий Лимаренко посетит монумент воинам-охинцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, и мемориал «Памяти жертв нефтегорской трагедии». Также глава региона проинспектирует ход строительства нового жилья и состояние дорожной сети в муниципалитете, посетит Охинский филиал Сахалинского государственного университета.