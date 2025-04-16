Движение у села Неводское частично восстановлено

Разрушенный участок региональной автодороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск в районе открыли для движения транспорта. Аварийно-восстановительные работы успешно завершены, но проезд пока организован в одну колею.

На 143-м километре трассы произошло обрушение части земляного полотна объемом 1800 кубометров из-за подтопления талыми водами. Для ликвидации последствий аварии было завезено более 2800 кубометров природного и скального грунта. В работах задействовали 38 единиц спецтехники (самосвалы, экскаваторы, погрузчики, бульдозеры, катки).

Дорожники завершили укладку металлической водопропускной трубы, её засыпку и восстановление насыпи. Машины уже активно передвигаются по участку, однако работы по восстановлению дорожного полотна продолжаются. В планах — расширение полос для движения и подъем дорожного покрытия до проектных отметок.

Наталья ДЕСЯТОВА.