Валерий Лимаренко: «Задача власти –  обеспечить высокое качество жизни людей»

В минувший вторник губернатор Валерий Лимаренко провёл прямую линию. Общение с жителями региона продолжалось более двух часов. Поступило около 900 вопросов по различным темам – транспорт, ЖКХ, медицинское обслуживание, образование и т. д.
Мост на материк будет
Один из вопросов, заданных губернатору, касался строительства моста, соединяющего остров с материком. Тема его необходимости обсуждается много лет. По проекту железнодорожная линия Селихин – Ныш свяжет Сахалинскую область и Хабаровский край через пролив Невельского.
– То, что мост на материк будет, понятно всем. Президент уже неоднократно ставил перед нами эту задачу, и по данному вопросу ведётся большая работа. Уже есть концессионеры, которые готовят инициативу. Ведётся конструктивная, нормальная работа. Это реальная экономическая задача, – сказал Валерий Лимаренко.
Мост станет новым толчком для развития промышленности в регионе, поспособствует расширению логистики на Дальнем Востоке, а также создаст новые возможности для развития территорий в Хабаровском крае и на Сахалине.
– Сам по себе мост – это 7 – 8 км, он небольшой, окупаемость составит 15 – 20 лет. Но ещё 150 км нужно обустроить для подходов к мосту в Хабаровском крае – от Ванино до порта Де-Кастри. Это сравнительно несложный путь, и если воспринимать его с точки зрения развития края, как подход к полезным ископаемым, к развитию территории и инфраструктуры, где в будущем будут жить люди, и это станет дополнительным выходом к морю, то эти денежные средства не должны входить в стоимость моста. Это будет экономически выгодный проект, – добавил глава региона.
Кроме того, Сахалинская область является нефте- и газодобывающим регионом. Для развития шельфовых зон, новых сфер, в частности переработки, а также эффективной работы предприятий мост даст дополнительные возможности. К тому же важно отметить, что Сахалин стал частью Северного морского пути. В ближайшем будущем с учётом международной обстановки и смены курса в сторону стран Азиатско-Тихоокеанского региона мост между Сахалином и материковой частью России может стать одним из ключевых объектов, который обеспечит создание новой грузовой базы, логистического хаба и ещё одного центра морского и транспортного потока в дальневосточном регионе.
– С нами активно сотрудничают министерство экономики и транспорта РФ, и мы обсуждаем эту тему и считаем, в частности, грузовую базу. Сейчас «Газпром» готовится объявить стратегию на Сахалине, и мы очень рассчитываем, что это будет стратегия переработки нефти и газа. Мы считаем, что для этого есть все необходимые ресурсы. Если доктрина будет утверждена, то грузовая база будет очевидна. Следующий фактор – меняются логистические схемы по всему миру. Северный морской путь становится не просто альтернативным путём, он может стать главной морской магистралью. Потому что через Суэцкий канал в силу международной обстановки наши западные партнёры не ходят. Ходят вокруг континента, это в два раза длиннее, чем через Суэцкий канал, а дорога по Северному морскому пути для них станет в два раза короче. И тогда логика железнодорожного мостового перехода очевидна. Логистика и планы по развитию промышленности на Сахалине дополняют друг друга и вкладываются в копилку для принятия соответственных решений, – подчеркнул губернатор.
Положено льготное лекарство? Оно будет
Жительница Анивы обратилась к губернатору с проблемой обеспечения лекарствами по бесплатным рецептам.
Глава региона поручил ответственным лицам адресно разобраться с обращением, в последние месяцы сахалинцы действительно сталкивались с задержкой выдачи льготных лекарств из-за высокого на них спроса.
— Этот год был посвящен наведению порядка в сфере здравоохранения. Мы специально выявляли людей, которые недополучают лекарства. Эту работу выполняли с помощью проводников здоровья. Благодаря этой работе существенно, на 20-30%, увеличилось количество людей, которые стали получать льготные лекарства. Мы оперативно приняли решение о выделении дополнительных средств, провели дополнительные закупки препаратов. Мы готовы купить лекарства каждому человеку, который получил рецепт от врача. От людей я жду обратной связи: через проводников здоровья, медучреждения, депутатов давайте нам сигналы о том, кто и чего не дополучает, – отметил Валерий Лимаренко.
Ежегодно на препараты для пациентов, состоящих на диспансерном учете, из областного бюджета выделяется 1,3 млрд рублей. В этом году в связи с возросшим спросом было направлено дополнительное финансирование – 260 млн рублей. В бюджете на следующий год сумма на эту строку изначально заложена с прицелом на увеличившуюся потребность. Губернатор также поручил пересмотреть систему менеджмента в поставке медикаментов, чтобы они поступали в аптеки своевременно.
Пациенты, которым срочно требуются медикаменты, могут обращаться к своему проводнику здоровья по единому номеру: +7 (950) 300-65-00. Если забыли добавочный номер, узнать его можно через 1-300. Оператор контакт-центра примет звонок и передаст обращение медицинскому администратору. Кроме того, телефонный номер помощника указан в приложении «Острова.65».
Все лучшее детям
Мама воспитанника школы «Этнос» в Южно-Сахалинске обратилась с просьбой о необходимости расширения учебного заведения. Сегодня здесь обучают русскому и корейскому народному искусству. Вопрос передали на контроль министра культуры региона Нонны Лаврик. В ближайшее время подыщут подходящие площади, чтобы дети могли комфортно заниматься и развивать народную культуру.
– Мы идем по пути развития культуры в регионе. Если не подыщите помещение, я сам предложу варианты, – обратился к министру глава региона.
Еще один вопрос прозвучал от жителя Ногликского района. Там школа №1 требует капитального ремонта. Как стало известно, муниципальные власти готовят заявку на участие в программе «Модернизация школьных систем образования» на 2026 год. Помимо капитального ремонта в рамках этой программы в школе будет полностью обновлено учебное оборудование.
– Будем ставить в план и ремонтировать, – сказал Валерий Лимаренко.
В следующем году в Южно-Сахалинске запланировано открытие новой школы из 9 корпусвов на 1260 мест на улице Комсомольской. Общая площадь объекта – более 22 тысяч квадратных метров. Школа будет оснащена современными средствами обучения в соответствии со стандартами Минпросвещения России. Также на территории появятся спортивные площадки, малые архитектурные формы, будет проведено озеленение.
Еще одна школа на 550 мест откроется в ЖК «Авангард». Сейчас на объекте завершаются строительно-монтажные работы. До конца года здесь установят малые архитектурные формы, проведут внутренние отделочные работы. С 13 января приступят к пуско-наладочным работам. Мебель уже на месте, сейчас ведется сборка.
Строительство еще одной школы запланировано в Поронайске. Здесь к работам приступят в 2026 году. Проектирование нового учебного корпуса начнется уже в следующем году.
К снежной зиме готовы
– Что в регионе делается для быстрого и эффективного реагирования на удары стихии, например, зимние циклоны с обильными снегопадами? Мы помним январскую метель, когда юг области и Южно-Сахалинск несколько дней были фактически парализованы, – обратились к главе региона сахалинцы.
– Прежде всего, мы закупаем новую коммунальную технику и спецтехнику для спасателей. И чтобы улучшить экологическую ситуацию мы приобретаем газовые машины. В ближайшие годы переведем на чистое топливо всю технику. У нас отработаны алгоритмы расчистки снега, предусмотрены всевозможные погодные сценарии. С помощью цифровой карты отслеживаем ход работ и собираем обратную связь от жителей. Благодарю людей, что они сообщают нам о недостатках уборки, а глав районов призываю не останавливаться, пока все жители не будут довольны. Каждый двор должен быть чистым! – сказал Валерий Лимаренко.
В области сформировали резерв техники для расчистки дворов. Общее количество – более 970 единиц. К работам на дорогах готово почти 1500 машин. Создали запас противогололедных материалов. Кроме того, после мощного январского циклона закупили два снегоболотохода, два аварийно-спасательных автомобиля и другую технику.
Жители Южно-Сахалинска обратились на прямую линию с вопросом: стоит ли в этом отопительном сезоне опасаться частых аварий на сетях теплоснабжения?
– Без аварий не бывает, но опасаться их точно не стоит. Команда мэра работает профессионально. А вице-мэр Южно-Сахалинска стал заместителем председателя областного правительство. Алексей Римша теперь курирует направления ЖКХ и энергетики, – ответил Валерий Лимаренко.
Глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин добавил, что в прошлом отопительном сезоне, действительно, было немало нештатных ситуаций. Работу над ошибками провели. Заменили почти 8 км на магистральных сетях теплоснабжения. Работы велись сразу на нескольких крупных участках: на улицах Есенина, Буюклы, Горной, проспекте Победе, 9 и 14микрорайонах.
– В основном магистральные сети, которые приводили к отключениям тепла в жилых домах, находятся в нормальном состоянии. Занимаемся больше внутриквартальными сетями, которые приводят в порядок в рамках капитального ремонта дворов. Учитывая, что вы, Валерий Игоревич, поставили перед нами задачу максимально быстро завершить капремонт дворовых территорий, эта работа также будет сделана, – сказал глава областного центра.
В планах на 2025 год – отремонтировать до 10 километров тепловой сети. Кроме того, чтобы повысить качество теплоснабжения в городе, приняли решение о строительстве газовой котельной. Она будет обеспечивать теплом 30 тысяч человек в центральной части Южно-Сахалинска и должна заработать до конца 2026 года.