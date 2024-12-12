Валерий Лимаренко: «Задача власти –  обеспечить высокое качество жизни людей»

В минувший вторник губернатор Валерий Лимаренко провёл прямую линию. Общение с жителями региона продолжалось более двух часов. Поступило около 900 вопросов по различным темам – транспорт, ЖКХ, медицинское обслуживание, образование и т. д.

Мост на материк будет

Один из вопросов, заданных губернатору, касался строительства моста, соединяющего остров с материком. Тема его необходимости обсуждается много лет. По проекту железнодорожная линия Селихин – Ныш свяжет Сахалинскую область и Хабаровский край через пролив Невельского.

– То, что мост на материк будет, понятно всем. Президент уже неоднократно ставил перед нами эту задачу, и по данному вопросу ведётся большая работа. Уже есть концессионеры, которые готовят инициативу. Ведётся конструктивная, нормальная работа. Это реальная экономическая задача, – сказал Валерий Лимаренко.

Мост станет новым толчком для развития промышленности в регионе, поспособствует расширению логистики на Дальнем Востоке, а также создаст новые возможности для развития территорий в Хабаровском крае и на Сахалине.

– Сам по себе мост – это 7 – 8 км, он небольшой, окупаемость составит 15 – 20 лет. Но ещё 150 км нужно обустроить для подходов к мосту в Хабаровском крае – от Ванино до порта Де-Кастри. Это сравнительно несложный путь, и если воспринимать его с точки зрения развития края, как подход к полезным ископаемым, к развитию территории и инфраструктуры, где в будущем будут жить люди, и это станет дополнительным выходом к морю, то эти денежные средства не должны входить в стоимость моста. Это будет экономически выгодный проект, – добавил глава региона.

Кроме того, Сахалинская область является нефте- и газодобывающим регионом. Для развития шельфовых зон, новых сфер, в частности переработки, а также эффективной работы предприятий мост даст дополнительные возможности. К тому же важно отметить, что Сахалин стал частью Северного морского пути. В ближайшем будущем с учётом международной обстановки и смены курса в сторону стран Азиатско-Тихоокеанского региона мост между Сахалином и материковой частью России может стать одним из ключевых объектов, который обеспечит создание новой грузовой базы, логистического хаба и ещё одного центра морского и транспортного потока в дальневосточном регионе.

– С нами активно сотрудничают министерство экономики и транспорта РФ, и мы обсуждаем эту тему и считаем, в частности, грузовую базу. Сейчас «Газпром» готовится объявить стратегию на Сахалине, и мы очень рассчитываем, что это будет стратегия переработки нефти и газа. Мы считаем, что для этого есть все необходимые ресурсы. Если доктрина будет утверждена, то грузовая база будет очевидна. Следующий фактор – меняются логистические схемы по всему миру. Северный морской путь становится не просто альтернативным путём, он может стать главной морской магистралью. Потому что через Суэцкий канал в силу международной обстановки наши западные партнёры не ходят. Ходят вокруг континента, это в два раза длиннее, чем через Суэцкий канал, а дорога по Северному морскому пути для них станет в два раза короче. И тогда логика железнодорожного мостового перехода очевидна. Логистика и планы по развитию промышленности на Сахалине дополняют друг друга и вкладываются в копилку для принятия соответственных решений, – подчеркнул губернатор.