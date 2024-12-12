Из шатра – к лебединому озеру! Островной регион украшают к Новому году всем миром

Душа просит праздника! Доброго, нарядного, уютного, каким, собственно, и является любимый всеми Новый год.

Не дожидаясь его прихода, многие сахалинцы берут инициативу в свои руки, украшают окружающее пространство новогодними атрибутами. Например, кто-то набил руку в создании разнообразных снеговиков и устраивает флешмобы, демонстрируя свои творческие успехи. Некоторые жители частного сектора расцвечивают мерцающими разноцветными гирляндами свои ворота и растущие рядом деревья…

Предприятия торговли, гостиницы, другие коммерческие учреждения украшают фасады и прилегающую территорию. При этом стараются не повторяться, порадовать горожан чем-то необычным. Вот, например, у входа в офис на видном месте припаркован колоритный «Запорожец» советских времён, на крыше которого установлена нарядная ёлочка. Здорово, сразу настроение поднимается!

Городские и региональные власти тоже стараются создать атмосферу праздника, комфорта и гостеприимства. В областном центре с каждым днём становится всё больше новогодних объектов, привлекающих внимание. На площади Ленина рядом с главной ёлкой Южно-Сахалинска засияла большущая полярная звезда и поселилось семейство огромных, до 6 метров в высоту, белых медведей. Полярная семейка – косолапые мама, папа и малыш – уже стала популярной у любителей селфи. Фигуры эффектно смотрятся днём, что уж говорить о тёмном времени суток, когда они начинают светиться.

В разных местах города устанавливают другие светящиеся объекты. Например, на привокзальной площади сияет роскошный фонтан. Фонтан у здания Чехов-центра на Компроспекте перешёл на зимний режим работы. Теперь он превратился в маленькое лебединое озеро с огромными эффектными лотосами и двумя плавающими лебедями. В прошлом году композиция была другая: здесь красовался сказочный замок.

По словам мэра Сергея Надсадина, большая часть работы по установке архитектурно-художественной подсветки, световых арт-объектов уже завершена. Во всяком случае, главные улицы областной столицы украшены разнообразными гирляндами, в скверах появились тематические инсталляции. Даже обычные опоры освещения предстали в праздничном убранстве – их теперь эффектно дополняют световые консоли.

Опоры освещения по проспекту Мира также украшены консолями, причём изготовленными по индивидуальному заказу – это такие люстры с логотипом Южно-Сахалинска. А ещё добавят новогоднего настроения мерцающие гирлянды, имитирующие падающий снег.

– Новое решение для нашего города – это подсветка карнизов, декоративных элементов, балконов на некоторых жилых домах по улице Ленина, где проведён капитальный ремонт. Ещё из новшеств, которое, я уверен, понравится жителям, – на площади перед зданием правительства, где уже установили новую ёлку, администрация Южно-Сахалинска предложила разместить сорокаметровый светодинамический шатёр. У него будет несколько сценариев: от фейерверков до разнообразных узоров. Это достаточно редкая конструкция, таких шатров всего два — в Южно-Сахалинске и ещё в одном из российских городов, – рассказал Сергей Надсадин.

На площади Славы организована подсветка памятников и мемориальной зоны. Вскоре можно будет оценить новые инсталляции вдоль основных пешеходных зон.

В сквере Защитников действуют инсталляции в виде двух символических резных свечей. В сквере Пушкина на новогодних каникулах можно будет полюбоваться световым порталом из шестиметровых арок и светящимся полумесяцем. Сквер Ждакаева украсят аж 12 необыкновенных арт-объектов…

Любителям вечерних прогулок по городу будет любопытно заглянуть на новую набережную реки Рогатки. Она также сияет всеми цветами радуги. На этом фоне выделяется мост с подсветкой.

Все работы по монтажу и запуску световых конструкций планируется завершить до конца декабря.

В районах области подготовка к новогодне-рождественским каникулам также идёт полным ходом, но без излишеств вроде роскошных фейерверков и салютов. 10 декабря глава региона Валерий Лимаренко во время проведения прямой линии лаконично сформулировал концепцию празднования Нового года в области с учётом современных реалий.

– Праздновать Новый год будем, но без широких гуляний. В позапрошлом году мы ввели ограничения на массовые праздники в период проведения специальной военной операции, – сказал губернатор.

В муниципалитетах организуют иллюминацию, подсветку, создают зимние городки. Стараются, чтобы у всех было хорошее новогоднее настроение.

В Холмске, например, для горожан подготовили развлекательную программу «Энергия новогоднего чуда», которую представят зрителям и слушателям на открытии главной городской ёлки 21 декабря. Там будет всё: встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, другими сказочными персонажами, розыгрыш призов, выступления талантливых артистов.

В Охе на главную площадь с озера Светлого доставили плиты льда и развернули стройку. Здесь на радость детворе появятся две горки для катания: большая высотой около 3,5 метра, и поменьше, для малышни, высотой 2,5 метра. Опытные мастера украсят эти объекты искусной резьбой.

А ещё вскоре здесь появится целая галерея снежно-ледяных скульптур, главной из которых будет впечатляющая 7-метровая змея, на хвосте которой установят нарядную ёлочку. Лабиринт с ледяными кобрами, Дед Мороз, Золотая Рыбка, Снеговик и компания лесных зверушек. Пожалуй, на площади будет тесновато, но очень интересно!

А в Ногликах замерцали «Новогодние огни-2025». Так называется традиционный конкурс на лучшее оформление к Новому году предприятий торговли и общепита. Опыт прошлых лет показывает, что многочисленные участники всегда с удовольствием создают праздничную атмосферу для жителей и гостей района.

Владимир СЛАВИН.