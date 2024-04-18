Визитка в форме НЛО. Южно-сахалинская «Орбита»: бессмысленный раритет или живая история?

Несколько десятилетий подряд «Орбита», напоминающая своими формами инопланетный корабль космических пришельцев, была одной из визитных карточек Южно-Сахалинска.

Её обязательно включали в подарочные наборы открыток, издававшихся миллионными тиражами, и затем распространяли по всему СССР. Сооружение красивое – зеркало «Орбиты» 12 метров в диаметре. Чтобы такое зеркало не перевешивало, на крыше здания установлено примерно 50 тонн противовесов.

Станция напрямую связана с телевизионной мачтой. Той самой, которая в тёмное время суток переливается всеми цветами радуги. Именно мачта – потому что в отличие от телебашен для устойчивости конструкции используется несколько ярусов оттяжек с анкерными фундаментами. Её высота 182 метра. Это далеко не рекорд. Например, мачта в Поронайске высотой 229 метра. А самая большая антенна стояла на радиостанции за селом Весточка – 259 метров. Она обслуживала радио, сейчас уже ликвидирована.

«Орбита» и телемачта – объекты Сахалинского областного радиотелевизионного передающего центра. «Орбиту» построили в 1967 году специально для того, чтобы можно было транслировать на Южно-Сахалинск и окрестности программы Центрального телевидения через высокую телемачту. С «Орбиты» до телецентра с мачтой был проложен специальный кабель, по которому, собственно, и шли телепрограммы. «Орбита» принимала сигналы Центрального телевидения через спутник, передавала их на телецентр, и дальше специалисты цеха УКВ передавали сигнал в эфир. Благодаря ретрансляции программы смотрели в Корсакове, Долинске, были и попытки ретрансляции в Холмск.

В 1990-е годы «тарелка» стала ещё и приёмо­передающим устройством. В то время каналы связи потребовались сотовым операторам: ещё не получило большого развития оптоволокно, вот и использовали спутниковые каналы доставки сигналов до своих базовых станций.

Старожилы областной столицы с грустью констатируют: видно, закончилась былая слава «Орбиты», время прошло…

Главный инженер Сахалинского областного радио­телевизионного передающего центра Дмитрий Соколов с таким суждением согласен лишь частично. Сегодня «Орбита» используется как приёмопередающее устройство, аналогово передаёт сигнал областного телевидения, региональный мультиплекс… Словом, некоторые функции выполняет. Но уже практически без участия той самой «тарелки» – большой антенны. Работает другая аппаратура: рядом со зданием на отдельных антенных постах построено несколько зеркал меньшего диаметра 5 – 7 метров и одно такое же, 12-метровое. Все они позволяют через космос доставлять потребителям сигналы связи, телевидения, радиовещания, интернета.

Есть ли будущее у южно-сахалинской станции? Да. Область расположена на островах, и космическая связь будет востребована долгое время. Если удешевятся технологии оптико-волоконной связи и её «протянут» до каждого населённого пункта, тогда необходимость, может, и пропадёт. Но в качестве резерва ещё послужит.

Помнится, в прошлом году между Итурупом и Кунаширом повредили оптоволоконный кабель, тогда на выручку как раз и пришла «Орбита».

Пётр НИКОЛАЕВ.