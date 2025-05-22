Волшебный край. Лучше не сыскать

«Здравствуй, Сахалин!» – так назвала свою авторскую песню Юлия Лебедева (творческий псевдоним Юлия Лебеда). Она уроженка Магаданской области, выпускница Хабаровского института культуры и искусства. Актриса театра и кино, член жюри многих телевизионных шоу живёт и работает в Москве. Есть у неё кинематографические работы в сериалах «Счастливы вместе», «Глухарь-3», «Корпоратив», «Чудотворец», «Наша Russia»…

Телезрители видели её в жюри музыкального конкурса «Ну-ка, все вместе!», в проектах «Один в один», «Самый лучший день», «Живой звук», «Артист», «Новая звезда» и других. А ещё Юлия – автор многочисленных хитов. Один из них – «Здравствуй, Сахалин!». На нём мы и остановили свой выбор.

Радостно, когда в голоса взрослых участников нашего проекта вплетаются детские. Трогательно и мило звучат их признания в любви к малой родине. Обратившись к электронному архиву «Воспетых островов», можно прослушать несколько таких композиций: «Родной Сахалин», «Голубоглазый Сахалин», «Благодарим, солдаты, вас!», «Встретимся на Сахалине» и другие. Их исполняли ребята из фольк­лорного ансамбля «Бабушкины песни» (г. Корсаков), Дворца детского и юношеского творчества, гимназии № 3, центральной детской музыкальной школы (все из г. Южно-Сахалинска) и другие.

Сегодня трек Юлии Лебеды прозвучит в исполнении самой юной участницы «Воспетых островов» – девятилетней Эвелины Воеводиной (творческий псевдоним Эва Рэй). Она из южно-сахалинской начальной школы № 7. Уроки сольного вокала и эстрадного хора получает у преподавателя центральной детской музыкальной школы Людмилы Кравцовой. Это она 22 года назад открыла на острове первый класс эстрадного пения. Тогда на занятия приходило всего двенадцать детей, сейчас их – под сотню!

Её воспитанница Эвелина Воеводина, несмотря на столь юный возраст, успешно проявляет себя в творческих соревнованиях. Дважды в Москве на международном конкурсе «Я пою» стала лауреатом I степени в номинации «Эстрадный вокал». В декабре прошлого года в Севастополе на всероссийском конкурсе-фестивале «Серпантин искусств» в той же номинации получила звание лауреата I степени.

Мама не случайно придумала дочке псевдоним Эва Рэй (ray в переводе с английского – один из лучей радуги). Светлая и чистая энергия этого Лучика пульсирует в каждой строчке песни про любимый остров. Ощутите её и вы.

Людмила Степанец.