Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

Катя Шевченко – почтальон Южно-Сахалинской городской конторы связи. Обслуживает 48 домов на 41-м километре, на улицах Южной и Угольной. За всё время работы на Катю не поступило ни одной жалобы. Фото И. БУГРОВОЙ.

26 июня

  • В районе между Пильво и Широкой Падью сельдевыми сетями в трёх милях от берега рыбаки выловили 3 ц тихоокеанской сардины. Это одна из важнейших промысловых рыб Японского моря. Её жирность – 11 – 25%. К берегам Сахалина сардина не подходила с 1938 года. Нынешнее её появление, по мнению научных сотрудников Сахалинского отделения ТИНРО, объясняется потеплением воды и изменением питательной среды. Рыбопромышленные предприятия на западном побережье выставили в море более 300 сардиновых сетей.
  • В Охе и рабочих посёлках пригорода продолжается газификация квартир трудящихся. Уже установлено свыше 3650 газовых точек. Более 1000 из них появилось в посёлках Эхаби и Восточное. В квартирах монтируются портативные газовые плиты.

30 июня

  • Тымовская МТС пополнилась новыми сеноуборочными машинами. На колхозных лугах работают трёхбрусные сенокосилки, копнители-подборщики и другая техника, облегчающая труд колхозников.
  • На рейд Северо-Курильска пароход «Витязь» доставил гидробиологическую экспедицию Зоологического института АН СССР. Научные работники соберут материал для составления рыбопоисковых карт района к востоку от острова Парамушир.

(Продолжение следует).

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