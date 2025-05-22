Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

26 июня
- В районе между Пильво и Широкой Падью сельдевыми сетями в трёх милях от берега рыбаки выловили 3 ц тихоокеанской сардины. Это одна из важнейших промысловых рыб Японского моря. Её жирность – 11 – 25%. К берегам Сахалина сардина не подходила с 1938 года. Нынешнее её появление, по мнению научных сотрудников Сахалинского отделения ТИНРО, объясняется потеплением воды и изменением питательной среды. Рыбопромышленные предприятия на западном побережье выставили в море более 300 сардиновых сетей.
- В Охе и рабочих посёлках пригорода продолжается газификация квартир трудящихся. Уже установлено свыше 3650 газовых точек. Более 1000 из них появилось в посёлках Эхаби и Восточное. В квартирах монтируются портативные газовые плиты.
30 июня
- Тымовская МТС пополнилась новыми сеноуборочными машинами. На колхозных лугах работают трёхбрусные сенокосилки, копнители-подборщики и другая техника, облегчающая труд колхозников.
- На рейд Северо-Курильска пароход «Витязь» доставил гидробиологическую экспедицию Зоологического института АН СССР. Научные работники соберут материал для составления рыбопоисковых карт района к востоку от острова Парамушир.
(Продолжение следует).