В Кировской области с 14 февраля чиновники ввели квоту на домашних животных, которых граждане могут содержать в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Чтобы вычислить, сколько собак или кошек можно завести, надо сначала из площади квартиры вычесть норму предоставления жилплощади, умноженную на количество жильцов. Эту норму устанавливают местные власти, но традиционно она составляет 18 квадратных метров.

Полученный результат нужно разделить на норматив для животных: не менее 2,5 кв. метра для собак весом более 25 килограммов, от 1,5 кв. метра для собак легче 25 килограммов, 0,8 кв. метра для кошек.

Таким образом, семья из трех человек сможет завести двух маленьких собачек только в квартире свыше 57 кв. метров. Один человек, проживающий в 35-метровой однокомнатной квартире, может позволить себе 21 кошку.