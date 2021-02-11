В режиме ожидания. Проблема водоснабжения жителей города Макарова остается открытой

«Течет реченька…» — так назывался материал, опубликованный в одном из номеров нашей газеты (см. «Советский Сахалин» № 35 от 26 мая 2020 года). Объектом нашего внимания стал лососевый рыбоводный завод, строительство которого началось год назад в Макаровском районе.

В материале речь шла о нарушениях санитарного режима, которые были допущены при строительстве ЛРЗ. В частности, место для рыбоводного завода было выбрано всего в шести километрах от границы первой охранной зоны водозабора, питающего питьевой водой город Макаров. Тогда как в условиях IIБ климатического района объект должен быть удален вверх по течению реки настолько, чтобы время пробега воды по основному водотоку составляло не менее трех суток. Между тем отходы этого производства при таком месторасположении способны достигнуть водозабора за считанные часы.

Для жителей Макарова перспектива пить воду с отходами завода показалась малопривлекательной. Проблемой занялся депутат местного собрания Сергей Мустяца. И подготовил соответствующее обращение в следственный комитет следственного управления РФ по Сахалинской области. Депутат просил принять меры к прекращению работ по строительству и вводу в эксплуатацию рыбоводного предприятия. Вопрос о законности строительства завода был поставлен и перед муниципалитетом.

Реакция на обращение оказалась вполне ожидаемой. Появилась информация, что строительство завода идет в полном соответствии со всеми необходимыми требованиями. В частности, на основе рыбоводно-биологического обоснования, выданного сахалинским филиалом ФГБУ «Главрыбвод». Было также заявлено и о желании контролирующих органов пересмотреть границы зон санитарной охраны, ранее определенные для городского водозабора. Что вполне можно расценить как желание одним росчерком административного пера отодвинуть объект в недосягаемое для общественной критики место.

Однако же без вмешательства Фемиды дело не обошлось. Истцом выступил областной Роспотребнадзор, в качестве ответчика был привлечен комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Макаровского городского округа.

Решением Макаровского районного суда договоры аренды земельных участков, выделенных под строительство рыбозавода, были признаны ничтожными. Суд постановил отозвать выданные предпринимателю разрешения на строительство предприятия для выпуска молоди лосося вблизи городского водозабора.

Предполагалось, что после вступления судебного решения в силу строительные работы будут остановлены, постройки разобраны, оборудование демонтировано. И горожане будут пить водопроводную воду, надежно защищенную СНиП.

С тех пор как было оглашено постановление суда, прошло уже три месяца. Чем же завершилась история с водозабором на реке Макаровка?

— Судебное решение в силу пока еще не вступило, — сообщил нам по телефону депутат Сергей Мустяца. — Проигравшая сторона подала апелляционную жалобу на пересмотр дела. Дата начала заседания мне не известна.

Поскольку судебное решение в силу еще не вступило, вряд ли рыбозавод на Макаровке горит желанием самоликвидироваться. Скорее всего здесь просто сидят и ждут, пока апелляционный суд рассмотрит жалобу по существу. А это дело не такое уж и быстрое.

А там, глядишь, уже и лето на дворе, очередная лососевая путина, сезон закладки икры на вывод искусственных мальков… И что, рыбозавод без дела стоять будет?

Сергей ЧЕВГУН.