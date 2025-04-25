Выставка-конкурс «Протеиновая керамика» проходит во дворце детского (юношеского) творчества Южно-Сахалинска

За рекордные сроки ребята воплотили самые смелые и креативные идеи по созданию керамики выше 30 см, здесь вы можете наблюдать, как вазы выполненные в исконно русских техниках, так и современные, актуальные сегодня, керамические изделия, керамические скульптуры и милые домашние фонтанчики.

По завершению выставки будут отобраны 16 самых интересных, качественных произведений из керамики, а их авторы получат возможность побывать в городе Владивосток и поработать на площадках с лучшими мастерами этого города.

Выставка будет работать до 16 мая.

Сергей Кащеев