Угроза выхода медведя к людям несколько дней висела над Анивой

На окраине города был замечен косолапый, он выходил прямо на берег реки, в районе улицы Рабочей, 16.

Местная мэрия призвала жителей соблюдать осторожность. Выехавшие на место сотрудники областного агентства лесного и охотничьего хозяйства обследовали территорию и убедились, что мишка удалился от жилья в лес.

Медведь, по сведениям очевидцев, молодой и наверняка сам испугался нахождения вблизи жилища. Но гость, возможно, уже не такой боязливый, может появиться вновь: как рассказывают местные жители, недалеко находится свалка, гнездится цапля, в реке водится рыба.

Эдуард САМОЙЛОВ.

Видео с телеграм-канала мэра Анивы Светланы Швец предоставлено местной жительницей Анной Гайдаевой.

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