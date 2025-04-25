Угроза выхода медведя к людям несколько дней висела над Анивой

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Фото: скрин с видео https://t.me/sakhalinpress/35460

На окраине города был замечен косолапый, он выходил прямо на берег реки, в районе улицы Рабочей, 16.

Местная мэрия призвала жителей соблюдать осторожность. Выехавшие на место сотрудники областного агентства лесного и охотничьего хозяйства обследовали территорию и убедились, что мишка удалился от жилья в лес.

Медведь, по сведениям очевидцев, молодой и наверняка сам испугался нахождения вблизи жилища. Но гость, возможно, уже не такой боязливый, может появиться вновь: как рассказывают местные жители, недалеко  находится свалка, гнездится цапля, в реке водится рыба.

Эдуард САМОЙЛОВ.

Видео с телеграм-канала мэра Анивы Светланы Швец предоставлено местной жительницей Анной Гайдаевой.

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