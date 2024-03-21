«Я с тобой, мой Кунашир»

Лауреат и дипломант различных фестивалей и конкурсов авторской песни Сергей Старжинский вот уже много лет значится в первом ряду талантливых островных бардов. У начальника южно-курильской ретрансляционной станции космической связи «Орбита» помимо любимой работы есть и другое призвание – писать хорошие стихи и музыку, петь под гитару песни собственного сочинения. А их у него не один десяток. Это баллады, любовная лирика, военные песни. Одна из недавно написанных («В бой идём в рассветный час за Луганск и за Донбасс») посвящена землякам – участникам СВО.

Многим россиянам эта творческая личность запомнилась по участию в популярном телевизионном проекте «Хит» композитора и продюсера Виктора Дробыша на канале «Россия-1» в 2013 году. Тогда из 20 тысяч песен, представленных на конкурс, жюри отобрало лишь 30, в том числе авторскую работу Сергея Старжинского «Чтобы рядом». Её исполнителем стал певец Александр Маршал. И хотя народное голосование присудило победу песне, которую исполнил Сергей Лазарев, трек нашего земляка, по сути, стал вторым не менее ярким хитом.

Проект «Воспетые острова»

Старжинский участвовал в марафоне патриотической песни «Свои: от Калининграда до Владивостока». С замечательной работой «А зори здесь тихие», написанной к одноименному спектаклю Чехов-центра, успешно выступил в национальном проекте патриотической песни «Родники». Не менее важно, что сахалинцы и курильчане не оставляют без внимания ни один концерт этого автора-исполнителя, собирают коллекцию его дисков.

Малая родина Сергея Старжинского – Кунашир. И он беззаветно любит этот остров, а ещё Шикотан, Итуруп, Сахалин… Для него, несомненного романтика, они – место силы и место творчества.

Сергей тонко чувствует природу, людей, особую энергетику этой удивительной земли, где жить прекрасно, но непросто. Его впечатления, наблюдения, а порой и житейские истории переплавляются в стихи и мелодии. А красивый голос исполнителя добавляет им особую интонацию, глубину и искренность.

Любовь к малой родине, преданность ей, проверенная кратковременной разлукой, – вот что наполняет творчество Сергея Старжинского особым смыслом. Ему горько, когда знакомые уезжают на материк, рвут связующие нити в силу разных обстоятельств (песня «На рейде застыл теплоход»). Ведь острова вписаны в судьбу самого автора-исполнителя, и Сергей Старжинский с трудом расстаётся с ними даже на время. Вы ощутите это, прослушав его песню «На Южные Курилы», с которой мы знакомим вас сегодня.

Людмила Степанец.