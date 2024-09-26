Ёлочные десанты в урочище Марково поправляют зеленый наряд Сахалина

Есть в Макаровском районе замечательная традиция. Дважды в год, весной и осенью, здесь организуют своего рода зелёный десант. Школьники и педагоги, добровольцы из числа горожан, сотрудники различных учреждений под руководством лесничества отправляются в окрестности бывшего посёлка, а ныне железнодорожной станции Марково для посадки молоденьких аянских елей. Обычно набирается команда численностью в 20 – 30 человек. Всем интересно – и детям, и взрослым.

Урочище Марково – место удивительной красоты, это примерно в десятке километров от села Новое, если двигаться в сторону районного центра. Рядом море – залив Терпения, впечатляющие крутые сопки. Одна беда – их склоны почти «лысые», без деревьев. Вот на одном из таких участков площадью примерно два гектара четвёртый год подряд и ведутся посадки.

По словам главного лесничего Макаровского лесничества Романа Василенко, за один заход новую прописку обретает около тысячи ёлочек, и так добавляется 0,1 гектара зелёных насаждений. Весенние десанты обычно приурочены к 9 мая, осенние проводятся в сентябре.

Результаты посадок прошлых лет неплохие, приживаемость саженцев примерно 90%. Ель аянская отлично подходит для таких целей, она декоративна, стойко переносит сахалинские природные сюрпризы. В благоприятные годы ёлочка даёт прирост до 15 – 20 сантиметров. Самые первые саженцы, которым уже пятый год, скоро будут по пояс взрослому человеку.

Такие акции имеют большой воспитательный эффект. В числе активных участников – ребята из школьного лесничества, которое действует в школе села Новое. Руководит этим лесничеством педагог Валентина Черепенникова. К сожалению, при школе нет подходящих условий для выращивания кондиционных саженцев ели аянской, но ребята с интересом знакомятся с технологией посадки саженцев, выращенных в питомнике при лесничестве.

Руководство лесничества благодарно районным властям за помощь в организации таких акций. Сейчас уже формируется задел для весенних посадок – сотни совсем юных ёлочек набирают нужные кондиции в питомнике, ждут своего часа.

Эта районная инициатива – малая, но важная часть всероссийской акции «Сохраним лес». Она органично вписывается в очередной этап лесовосстановительных работ и в параметры проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

Евгений ПОЛЯКОВ.