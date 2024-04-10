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Юрий Трутнев ознакомился с восстановлением Старобешевской ТЭС в ДНР

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Во время рабочей поездки в Донецкую Народную Республику заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ознакомился с ходом восстановления Старобешевской ТЭС в посёлке Новый Свет. Станция является одним из объектов генерации, обеспечивающих энергетическую безопасность ДНР.

Энергетики Донбасса доложили о выполнении работ по восстановлению и модернизации генерирующих объектов для гарантированного обеспечения жителей региона теплом и светом.

По словам руководителей тепловой электростанции, люди работают в непростых условиях: периодически враг пытается нанести ущерб работе ТЭС, но энергетики с риском для жизни нередко под обстрелами, оперативно реагируют на поломки и делают всё возможное, чтобы не допустить сбоев электроснабжения.

Юрий Трутнев отметил важность бесперебойной работы ТЭС. Станция снабжает электроэнергией центральные и южные районы ДНР.

«ТЭС обеспечивает большой круг потребителей на территории Донецкой Народной Республики. Энергетики быстро реагируют на вражеские налёты и оперативно восстанавливают повреждения. Благодаря этому перебоев по электроснабжению практически не возникает», – сказал он.

Вице-премьер поблагодарил энергетиков за самоотверженное выполнение своих обязанностей и попросил представить отличившихся к наградам, сообщает пресс-служба полпреда.

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