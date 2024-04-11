Космические технологии помогают даже в утилизации отходов

Находящиеся на космических орбитах спутники с земли не видны, однако это не мешает им делать нашу повседневную жизнь комфортнее. Только мы подобные чудеса не всегда замечаем.

На многих остановках общественного транспорта в Южно-Сахалинске размещены электронные табло, на которых можно видеть, какой маршрут и через какое время должен подъехать. Такое удобство возможно благодаря спутниковым навигационным системам. Оборудование произведено в России. Спутниковые технологии на общественном транспорте сахалинской столицы постоянно совершенствуются. Раньше с их помощью можно было только наблюдать из диспетчерской за движением автобусов, корректировать график. Теперь же космос пришёл и на службу пассажирам. Информация передаётся не только на табло возле остановок, но и на интернет-платформы (Яндекс карты, 2 GIS и пр.). Спутниковые навигационные системы позволяют выбирать оптимальный режим работы транспорта на отдельно взятых маршрутах с учётом загруженности улиц.

Ощутимое ускорение использованию оборудования, завязанного на космос, дала реформа общественного транспорта Южно-Сахалинска, стартовавшая в августе 2022 года, отмечают в мэрии. Сейчас там совместно с компанией «Единый оператор Южно-Сахалинска» готовятся к тестовому запуску нового современного приложения «Городской транспорт Южно-Сахалинска». Оно расширит возможности пассажиров – позволит отслеживать движение автобусов по расписанию, строить маршрут, производить оплату за проезд, приобретать транспортную карту и т. д.

А ещё спутниковые системы помогают оптимизировать работу в такой «приземлённой» сфере, как вывоз мусора. Уже более пяти лет на всех мусоровозах областного центра установлена аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Это позволило оснастить спецтранспорт дополнительными датчиками, которые помогли оцифровать весь процесс вывоза мусора и провести учёт отходов, поступающих на свалки.

Как рассказали в областном министерстве ЖКХ, аппаратура отслеживает, куда заезжал мусоровоз, с какой скоростью двигался, и другие важные параметры.

Все данные поступают на региональную программу SmartRO, она позволяет вести реестр всех контейнерных площадок. Система позволяет в случае возникновения сложностей (крупногабаритный мусор или припаркованные автомобили, закрывающие подъезд к контейнерам) сделать фотографию, указав координаты и время, и отправить информацию в базу данных. В свою очередь, это поможет объективно оценить сложности в работе перевозчиков в момент забора отходов.

Одним словом, от висящего на космической орбите спутника ничего не скроешь.

Эдуард САМОЙЛОВ.