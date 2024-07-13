Юрий Трутнев поручил подготовить программу развития туристической привлекательности Курильских островов

На острове Итуруп, Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание о текущем развитии ТОР «Курилы», режима Курильские острова Российской Федерации, (КОРФ).

На Курильских островах инвестиционные проекты реализуют 32 компании с государственной поддержкой – в ТОР «Курилы» (8 инвестпроектов) и с помощью специального преференциального налогового режима (24 инвестпроекта). Объём привлечённых инвестиций составляет 20 млрд рублей, создано 2,8 тыс. рабочих мест.

На совещании инвесторы представили как новые, так и уже реализующиеся проекты в сферах рыбной промышленности, жилищного строительства, логистики и транспорта.

Фиксируется рост числа туристов. В 2023 году пассажиропоток достиг исторического максимума по авиасообщению. Курильские острова посетили 102 тыс. человек.

Всё больше инвесторов реализуют на Курильских островах проекты в сфере туризма. На Кунашире построены гостевой комплекс «Отель Кунашир Резорт и СПА», сёрфинг-лагерь «Сёрф тур», на Итурупе ГК «Гидрострой» открыла гостиничный комплекс «Янкито».

В этом году на Итурупе «Утари» введёт в эксплуатацию видовой отель «Камуй Котан». На Парамушире в 2025 году отроется гостиница компании «Отель Эбеко».

Обсуждались транспортно-логистические вопросы.

– Один из вопросов, над которым постоянно работает региональное правительство – это повышение транспортной доступности Курильских островов. У нас появились два новых грузопассажирских судна, введены дополнительные рейсы на Курильские острова. Мы создали сервис «Лист ожидания». Если люди не могут приобрести билет на судно или на самолет, они регистрируются в листе ожидания. В течение нескольких дней мы решаем этот вопрос, и, шкогда видим, что объём заявок достигает определенного количества, ставим дополнительные рейсы. Таким образом гарантируем инвесторам, что туристов довезём на любой из островов.

Помогает этот сервис решить вопрос транспортной доступности Курильских островов и для местных жителей, – рассказал губернатор Валерий Лимаренко.

Обсуждалась возможность расширения режима ТОР на Курильских островах, в том числе возможность распространить его в границах особой экономической зоны, созданной на территории Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов. Законопроект, учитывающий данную инициативу, проходит согласования в правительстве России.

Также рассматривались варианты снижения страховых взносов для организаций, зарегистрированных на территории Курильских островов.

По итогам совещания Юрий Трутнев поручил ответственным федеральным министерствам подготовить программу развития туристской привлекательности Курильских островов, а также разработать механизм субсидирования доставки строительных материалов на Курильские острова, по аналогии с механизмом субсидирования каботажных перевозок по СМП.

– Инвесторы отмечают, что не только льготы, но и поддержка, в первую очередь, в части логистики и в части кадрового обеспечения важны для успешной реализации проектов. Поэтому мы будем выполнять поручения Юрия Петровича и перекладывать лучший опыт, который, например, существует в Арктике. На протяжении двух лет существует субсидирование каботажных перевозок по Северному морскому пути. Наличие подобной субсидируемой регулярной линии для связи Курильских островов с материком может существенно облегчить создание новых проектов для бизнеса. Будем прорабатывать такую возможность в ближайшее время, – отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков.

– Курильские острова – жемчужина в области туризма в Российской Федерации. Проекты начались, строятся очень красивые гостиницы, мы только что в одной из них были. Но этого недостаточно. Надо объединить усилия: Минэкономики, Минвостокразвития и правительству Сахалинской области. Нужно создать систему притягательности для людей, потому что острова замечательные. Но человек, планируя свой отпуск, а тем более решаясь на поездку за много тысяч километров, задаст себе вопрос, чем он будет заниматься там каждый день. И если мы скажем, что вот сегодня ты поедешь ловить тунца или палтуса, завтра можешь нырнуть там и достать со дна трепанга или гребешка, послезавтра подняться по тропинке на вулкан, потом полежать в горячих источниках и так далее, и таких мест, где есть уникальная возможность, немного. И я уверен, люди поедут на Курильские острова.

А производственные и экономические процессы развиваются. И каких-то сверхусилий прилагать со стороны федерального и регионального правительства не надо. Здесь строятся рыбоперерабатывающие и рыборазводные заводы, и для развития экономики Курильских островов это хорошая работа, – подвёл итоги совещания Юрий Трутнев.