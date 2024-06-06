Задачи региона: теплицы, чистый залив, рыбопереработка. Губернатор Сахалинской области представил депутатам облдумы отчёт о работе правительства

Руководитель островного региона Валерий Лимаренко 25 мая рассказал Сахалинской областной думе о ремонтах и строительстве автодорог, новых метрах жилья, темпах газификации, инвестициях в экономику, обновлении учреждений культуры и образования, достижениях и проблемах нашей медицины – это вошло в отчёт о работе областного правительства.

Несырьевые инвестиции

Регион добился и качественного изменения инвестиционной политики. 73% общего объёма инвестиций направлены в отрасли островной экономики, не связанные с сырьевым сектором, – строительство, транспорт, рыбную промышленность, туризм, лесопереработку. В 2019 году на эту часть приходилось лишь 38%.

Областной агропромышленный комплекс в 1,8 раза увеличил производство молока, в 1,2 раза повысил обеспеченность островитян мясом. Тепличные мощности увеличены на треть. Роста удалось добиться за счёт государственной поддержки сельхозпроизводителей.

В 2024 году Сахалинская область запустит первую очередь агропарка. Его задачами станут хранение и глубокая переработка сельхозпродукции, которая выращивается в регионе.

Рыбопромышленный комплекс области обретёт четыре новых рыбоперерабатывающих завода и четыре судна рыбопромыслового флота. За счёт этого значительно увеличится переработка рыбы.

Залив Анива будет чистым

Глава региона поставил задачу – сделать залив Анива чистым в 2025 году. Уже построены очистные сооружения в Южно-Сахалинске и селе Троицком. Продолжаются работы по строительству очистных сооружений в Корсакове.

Чтобы обеспечить системой водоотведения новые микрорайоны Анивского района, планируется строительство очистных сооружений в Новотроицком и Аниве с вводом их в эксплуатацию в 2025 году.

Островное правительство ведёт борьбу с несанкционированными свалками. За пять лет область ликвидировала больше восьми тысяч незаконных скоплений различных отходов. Для выявления мусорных скоплений уже используются беспилотники. До 2028 года планируется построить и ввести в эксплуатацию семь объектов для твёрдых коммунальных отходов.

Для юных островитян

В 2023 году открыли школы в Курильске, Шахтёрске, Ногликах и в селе Кировское Тымовского района. Дополнительный корпус детсада ввели в анивском селе Троицкое.

В этом году открылась школа-детский сад в Головнино на Кунашире. Также планируется сдать дополнительное здание школы № 30 в Луговом на 550 мест, детсад в Крабозаводском на Шикотане и спортзал школы № 1 в Тымовском.

По концессионному соглашению строится школа на 1260 мест на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске. Работы завершат до конца 2024 года. Областной центр в 2024 году приступит к строительству школы на 1100 мест в 19-м микрорайоне.

В 2023 году в школах области начат проект «500 школьников». В нём ребята изучают естественные науки с преподавателями из СахГУ и других вузов. В образовательном центре для одарённых детей «Сириус» прошли первые профильные смены по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство». К 2025 году число учеников центра вырастет до 3,5 тысячи. В области работают 89 центров «Точка роста», шесть детских технопарков «Кванториум», два центра «IT-куб».

Развитие культуры – каждому селу

По региональному проекту на восстановительные работы в учреждениях культуры в этом году выделено 104,6 млн рублей. За счёт средств отремонтируют культурно-досуговый центр «Океан» в Корсакове, районный Дворец культуры в Охинском районе, Дома культуры в Южно-Курильском районе, Тымовском и Углегорске.

За четыре года Сахалинская область привела в порядок двенадцать Домов культуры и построила восемь новых ДК. Кроме ремонтных работ, культурные учреждения региона получили звуковое и световое оборудование. Новый облик дали библиотекам, муниципальным музеям.

В анивском селе Новотроицкое введены в эксплуатацию Дом культуры и библио­тека. В 2024 году открыты центр культурного развития в Шахтёрске, Дом культуры в селе Адо-Тымово Тымовского района. В этом году область планирует открыть сельские Дома культуры в Соколе и Соловьёвке.

– У жителей всех районов области, особенно в небольших городах и сёлах, должна быть возможность культурно обогащаться и делать это в комфортных условиях, – считает Валерий Лимаренко.

Патологию выявляют на расстоянии

За пять лет на островах построили 33 объекта здравоохранения. В 2023 году запустили ФАПы в сёлах Сосновка, Восточное, Лесогорское и Молодёжное. Начато строительство пяти поликлиник в Холмске, Углегорске и Южно-Сахалинске. В 2024 году запланировано строительство ФАПов и амбулаторий в Охинском и Поронайском районах, в 2025 году – ещё 11 медицинских объектов.

150 тысяч сахалинцев и курильчан – больше трети жителей области – прошли диспансерное обследование. В плане 2024 года диспансеризация ещё 162 тысяч человек.

– Пропускную способность поликлиник увеличили на 30 %, – рассказал губернатор Валерий Лимаренко. – С помощью листа ожидания в прошлом году примерно 100 тысяч человек записались на приём.

В области, в том числе и на Курилах, работают 23 «Умных ФАПа». В прошлом году с их помощью проведено свыше 15 тысяч исследований, выявлено около двухсот подозрений на онкологические заболевания и больше тысячи случаев сердечно-сосудистой патологии. В этом году медики провели 8,5 тысячи исследований.

В отдалённых районах работают 46 передвижных медицинских комплексов. На их базе в прошлом году помощь получили около 50 тысяч человек.

Ликвидация кадрового голода

Острой проблемой медицины является нехватка специалистов. Для её решения созданы «Мобильные медицинские бригады». В их составе в населённые пункты выезжают профильные врачи для первичных консультаций и осмотров. Сегодня в составе бригад работают около 60 медиков разных профилей.

Кадровая проблема решается и телемедицинскими консультациями специалистов областных и федеральных клиник. В прошлом году в районах области провели больше 15 тысяч консультаций.

– Жители Холмского района, Ноглик и Охи высказали замечания о доступности поликлиник. Мин­здрав исправлял ошибки, в том числе за счёт кадрового усиления. Никто не будет мириться и с низким качеством обслуживания пациентов: кадровые решения по выявленным нарушениям будут приниматься незамедлительно, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Для решения кадрового вопроса в этом году на Сахалине откроют филиал Тихоокеанского медуниверситета. Ежегодно здесь будут получать медицинское образование 350 человек.

Новый кампус займётся экономикой океанов

В следующем году строители должны сдать студенческий городок, а в 2026-м – научно-образовательный центр СахалинТех.

– Мы делаем ставку на подготовку своих специалистов, в первую очередь из числа сахалинцев и курильчан. СахалинТех станет ведущим вузом страны по шельфовым проектам, искусственному интеллекту, биотехнологиям и экономике океана. Он будет работать в связке с предприятиями и уже во время обучения решать реальные задачи бизнеса, – рассказал Валерий Лимаренко.

Ещё до завершения строительства будут открыты десять современных лабораторий, которые также будут работать на нефтегазовые компании. В агропарке появятся лаборатории для разработки биологически активных добавок и проведения медицинских исследований.

Сергей МАКАРОВ.