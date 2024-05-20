Пишем историю региона вместе с читателями!

99 лет назад, в мае 1925 года, увидел свет первый номер «Советского Сахалина». Главная областная газета выходит на финишную прямую столетия!

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