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Пишем историю региона вместе с читателями!

99 лет назад, в мае 1925 года, увидел свет первый номер «Советского Сахалина». Главная областная газета выходит на финишную прямую столетия!

Уважаемые земляки! Если у вас есть архивные заметки, корреспонденции, очерки; журналистские байки и легенды; подборки писем, заслуживающие публикации; рассказы о сотрудниках редакции, оставивших след в истории «СовСаха»; редкие фотографии – присылайте или приносите в редакцию.

Подключайтесь к нашей акции, расскажите всем о месте в вашей жизни, которое занял «Советский Сахалин». Вспомните и поделитесь семейными или производственными историями, связанными с газетой. Сохраните память о дорогих людях на страницах печатного издания, которые будут вечно храниться в библиотеках.

Давайте вместе дополним историю островной области!

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