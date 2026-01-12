Золотая и бронзовая

Сахалинская спортсменка София Надыршина дважды взошла на пьедестал по результатам III и IV этапов Кубка России по сноуборду в Кусе Челябинской области.
Соревнования проходили в параллельном слаломе-гиганте. По итогам третьего этапа София стала победительницей, четвёртого – бронзовым призёром, сообщила пресс-служба минспорта региона.
София Надыршина – воспитанница тренеров спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду Ольги и Алексея Желтовых, спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки Сахалинской области.
