Золотая и бронзовая

Фото: пресс-служба Министерства спорта Сахалинской области.

Сахалинская спортсменка София Надыршина дважды взошла на пьедестал по результатам III и IV этапов Кубка России по сноуборду в Кусе Челябинской области.

Соревнования проходили в параллельном слаломе-гиганте. По итогам третьего этапа София стала победительницей, четвёртого – бронзовым призёром, сообщила пресс-служба минспорта региона.

София Надыршина – воспитанница тренеров спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду Ольги и Алексея Желтовых, спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки Сахалинской области.

