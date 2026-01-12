Экс министр здравоохранения области Алексей Пак приговорён к четырём годам лишения свободы условно

Такой вердикт вынес южно-сахалинский городской суд в последний рабочий день 2025 года. Известно об этом стало только сейчас.

Как следует из документа, бывший глава регионального минздрава признан виновным превышении должностных полномочий по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ. Ему назначен испытательный срок в 4 года, он лишён права занимать определённые должности в течение двух лет. Суд так же удовлетворил иск областного министерства имущественных и земельных отношений в размере свыше 55 млн рублей. По словам Игоря Янчука, адвоката экс-министра, приговор будет обжалован в вышестоящей инстанции.

Дело, по которому проходит Алексей Пак, касается покупки за бюджетные средства бывшего здания гостиницы «Чайка» в Холмске у Сахалинского морского пароходства в 2017 году. Туда после ремонта намеревались переселить детскую поликлинику, которая ютилась в ветшающем здании. С этим предложением в министерство обратилась тогдашняя руководитель холмской больницы Светлана Мищенко, Алексей Пак её поддержал. Но работы после приобретения не начинались, здание стало ветшать, его стали разграблять вандалы. Областное министерство строительства провело экспертизу, по её заключению здание бывшей гостиницы оказалось несейсмоустойчиво, там нельзя было размещать детскую поликлинику. Потом здание признали аварийным, и в итоге в 2022 году его пришлось снести – тоже за бюджетные деньги. Следующим шагом стало возбуждение уголовного дела, его фигурантами стали Мищенко с Паком. Им предъявлялись обвинения по одному и тому же пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ. «Советский Сахалин» не раз писал обо всех перипетиях той эпопеи.

История бывшего главврача холмской больницы любопытна.

Сначала суд не нашёл в её действиях состава преступления и вынес в мае 2025 года оправдательный приговор. Однако осенью нынешнего года вышестоящая инстанция оправдательный приговор отменила. Судебное заседание назначено на 13 января.

Евгений АВЕРИН.

По теме: