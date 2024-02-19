Унесённые морем. На Сахалине 82 рыболова-любителя провели несколько часов в море на оторванной ветром льдине

О ЧП стало известно воскресным утром 18 февраля. В центр управления в кризисных ситуациях регионального управления МЧС поступило сообщение: под воздействием отбойного ветра и волнения на море оторвалась часть ледового припая у села Стародубское Долинского района. Перед этим в субботу, говорят рыболовы, здесь был отличный клев, вот и устремились к клёвому месту азартные рыбаки, проигнорировав тревожные предупреждения о возможном отрыве льда.

Одними из первых к месту происшествия выдвинулись спасатели поста Стародубского, сотрудники ГИМС Долинского района и спасатели-поляковцы регионального управления МЧС России. Затем к спасательной операции подключился вертолёт Ми-8.

Во второй половине дня всех, кто находился на льдине, примерно в километре от берега, эвакуировали и доставили на сушу, где их ждал горячий чай. Медицинская помощь не понадобилась, пострадавших нет.

В «плавании» они пробыли около семи часов.

Подобные истории происходят каждый год. В конце февраля прошлого года у села Лесное Корсаковского района морским течением во время отлива и отжимным ветром оторвало от берега ледовое поле. На льду толщиной 30 — 40 сантиметров находилось три рыболова-любителя. Их унесло на шесть километров от берега. Спасение пришло с неба, рыболовов взял на борт вертолёт «Robinson».

В начале прошлогоднего марта в Долинском районе оторвало льдину, на которой находилось 18 человек. Шестерым удалось выбраться на берег самостоятельно, остальных доставили спасатели, работающие по договору с администрацией Долинского района.

Есть и случаи с драматическим исходом. Так, в начале апреля на озере Изменчивое весенний ненадёжный лёд не выдержал скопления рыболовов, люди стали проваливаться в ледяную воду. Спасатели помогли выбраться почти сотне рыбаков: 41 доставили на берег на судне на воздушной подушке, еще 50 помогли пешком добраться до суши. Два рыболова-любителя утонули. Очевидцы утверждали, что они возвращались с рыбалки и примерно в 170 метрах от берега провалились под лёд.

Региональное управление МЧС в очередной раз предупреждает, что выход на лёд у юго-восточного побережья Сахалина в ближайшее время опасен, сохраняется угроза взлома и отрыва припая. Об этом же говорят и в Сахалинском управлении Росгидромета.

Фото и видео: Главное управление МЧС России по Сахалинской области.