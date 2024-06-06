В Южно-Сахалинске расцветают роскошные рододендроны

Своенравные и капризные, загадочные и непредсказуемые, но в любом случае великолепные! Всё это – о рододендронах. В сахалинском областном ботаническом саду и скверах города началось цветение этих роскошных кустарников.

У одних растений крупные цветки нежно-розовые, у других белоснежные. И это лишь начало, палитра гораздо богаче. По словам нашего постоянного консультанта, кандидата биологических наук Виктора Шейко, в нынешнем сезоне пик цветения придётся на середину месяца. Вот тогда-то рододендроны и предстанут во всем своём великолепии. Самое время отправляться на экскурсию в сад и сделать потрясающие фотографии на память!

Начинает этот марафон эффектный рододендрон глянцевитый, а дальше… В коллекции ботанического сада несколько десятков видов этих растений родом из Китая, Северной Америки, Европы. Есть представители флоры Кавказа, Сибири, Дальнего востока.

Между прочим, в дикой природе Сахалина и Курил имеются свои рододендроны: Фори, встречающийся на Кунашире, Рядовского и Чоноски. Последний на территории России встречается лишь в кальдере вулкана Головнина на Кунашире, а основной ареал его обитания – Япония. Кое-что из этих редкостей растет и в ботаническом саду.

В разговорной речи сложное название «рододендрон» звучит с ударением на «Е» в третьем слоге и на «О» в последнем. Филологи настаивают: правилен первый вариант «рододЕндрон». Слово греческого происхождения, в переводе – «розовое дерево».

В Сахалинской области насчитывается не менее пяти видов багульника. Эти растения относятся к вересковым, и в принципе могут считаться родственниками вереска, багульника, азалии. Систематики предложили называть теперь рододендронами всем известный багульник. Если предложение будет поддержано учёными, все разновидности этого кустарника пополнят списки рододендронов, и широко распространённый у нас багульник болотный станет называться рододендроном болотным!

Существует множество видов, форм, сортов, гибридов этих растений. Они бывают совсем низкорослыми, стелющимися, и настоящими деревьями. В Гималаях, например, на большой высоте в горах древовидные рододендроны, достигающие высоты в несколько метров, образуют пояс рододендроновых лесов. Недаром растения считаются официальным символом Непала.

В ботаническом саду сейчас цветёт глянцевитый рододендрон, он выглядит как деревце примерно 1,5 метра высотой. У себя на родине он может достигать и пяти метров.

Впрочем, в Южно-Сахалинске есть и другие места, где можно полюбоваться шикарными цветами. Одно из них – территория областного краеведческого музея. Здесь растут и сейчас готовятся к обильному цветению не менее десятка форм и сортов с крупными цветами разного цвета. В тисовом сквере у здания областного правительства можно видеть невысокие кустарники с золотисто-желтыми цветками. Не сегодня-завтра начнется цветение на аллее с восточной стороны «Чехов-центра». А еще интересную коллекцию можно увидеть в очаровательном японском садике у здания «Хоккайдо-Центра» на Компроспекте.

Любоваться этими цветами лучше на некотором отдалении, потому что представители рода вересковых ядовиты, содержат вещества, угнетающие нервную систему.

Многие сахалинские садоводы-любители не прочь приобрести рододендроны для высадки на своих участках. Виктор Шейко рекомендует не ставить эксперименты с выращиванием их из семян, это слишком сложное и щепетильное дело, а также не слишком доверять предложениям в сетевой торговле.

Лучше всего приобретать саженцы, выращенные в сахалинских питомниках с хорошей репутацией. В зависимости от возраста и высоты саженца цены могут колебаться от 1500 рублей и выше. Предварительно важно уточнить все нюансы выращивания – какая нужна почва, какой микроклимат предпочтительнее, как оберегать растение в условиях суровой зимы.

Жаль, что цветение рододендронов длится лишь 1 – 2 недели. Не упустите момент, сделайте селфи!

Семён РЕЧКИН.