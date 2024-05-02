Первые профессиональные пожарные появились на Сахалине в 1907 году

375 лет пожарные берегут Россию от огня. Алексей Белик, председатель островного правительства, поздравил сотрудников Государственной противопожарной службы со знаменательной датой и вручил им поздравительный адрес от губернатора Валерия Лимаренко.

Первая государственная дружина огнеборцев была создана в России в 1649 году по наказу «О градском благочинии» государя Алексея Романова (Тишайшего). С тех пор отечественные пожарные являются примером верного служения обществу.

В островном регионе пожарная охрана зарождалась на рубеже XIX и XX веков. В 1907 году в посту Александровском появилось первое сахалинское подразделение по борьбе с огнём. В его составе было семь человек.

Поздравляя пожарных, Алексей Белик передал им приветственный адрес главы региона Валерия Лимаренко.

«Благодаря мужеству и профессионализму, огнеборцы Сахалина и Курил спасли сотни человеческих жизней, сохранили имущество на миллиарды рублей. Со своей стороны власти региона делают всё возможное, чтобы обеспечить их техникой и оборудованием. Сегодня Государственная противопожарная служба Сахалинской области включает в себя подразделения федерального и регионального уровня. Ежедневно на дежурство заступают 520 пожарных. В состоянии постоянной готовности находится 151 единица техники, в том числе четыре поезда. Все эти силы и средства решают важнейшую задачу: надёжно защищают жителей области от огня, способствуют развитию экономики и социальной сферы Сахалина и Курил. Желаю вам, островные пожарные, новых успехов в служебной деятельности, крепкого здоровья, благополучия и всего самого лучшего!», – говорит праздничный документ.

Алексей Белик вручил сотрудникам Государственной противопожарной службы Почётные грамоты правительства Сахалинской области и Благодарственные письма губернатора.

– В этот день хочется пожелать всем сотрудникам пожарной охраны добра, счастья и по традиции – «сухих рукавов», – поддержал поздравления заместитель начальника областного ГУ МЧС Максим Моисеев.

Традиционная метафора объясняется просто: пожарные рукава, по которым подаётся вода для тушения огня, остаются сухими, если дежурство проходит без тревог.

(По информации пресс-службы правительства Сахалинской области).