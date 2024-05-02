Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

31 января
- Нынешней зимой пароходы «Волга», «Донец» и другие доставили трудящимся Сахалина большие партии яблок и цитрусовых. Торгующие организации области реализовали среди населения 2200 тыс. мандаринов, 800 тыс. апельсинов, 100 тыс. лимонов. Завезено в область также 2700 т свежих яблок. На днях пароход «Кильдин» доставил ещё 1300 тыс. мандаринов и 150 тыс. лимонов. Нынешний завоз – самый крупный за все прошлые годы. Курсовой комбинат шахты «Долинская» ведёт большую работу по подготовке горняцких кадров.
5 февраля
- В прошлом году магазины облрыболовпотребсоюза продали населению 7500 велосипедов, 350 мотоциклов, 1850 фотоаппаратов, 6 комплектов духовых оркестров, 500 радиол, 1450 радиоприёмников, 830 патефонов, большое количество спортивных товаров, детских игрушек, баянов, гармоней, струнных инструментов.
- В южно-сахалинском магазине «Ювелирторга» пользуются спросом изделия из золота и серебра. Особенно – художественные изделия из золота с драгоценными камнями, серебряная посуда, часы, шкатулки работы палехских мастеров. В минувшем году магазин продал свыше 8000 металлических часов марок «Победа» и «Звезда» и около 1700 золотых часов этих заводов. Население области приобрело золотых товаров на 1586 тыс. рублей и серебряных – на 327 тыс. рублей. Значительно больше, чем в прошлые годы.
- Рабочком Углегорского совхоза получил звуковую кинопередвижку. Теперь рабочие и служащие смотрят в своём посёлке новые кинофильмы. Аналогичные кинопередвижки получат совхозы «Долинский», «Южно-Сахалинский» и «Красная Тымь».
(Продолжение следует).