Южно-Сахалинск меняет палитру. Перед славным праздником – Днём Победы – в городе появились первые цветущие клумбы

Первым делом городские озеленители расцветили пространства памятного комплекса площади Славы и большую круглую клумбу в самом центре площади Победы. Колорит им придают разноцветные виолы, центарии, цинерарии и китайские гвоздики. Всего на площади Славы высажено 7500 цветущих растений, а на Победы – примерно 12500.

По данным городского управления охраны окружающей среды и озеленения, до конца месяца планируется высадить не менее 65000 растений. Но это лишь начало, в середине июня начнется массовая высадка цветочной рассады однолетников. Силами всех предприятий-подрядчиков за сезон будет высажено 700 тысяч растений полусотни наименований.

– На нашу долю приходится 300 тысяч растений из общего количества. Некоторые горожане задают вопрос – почему меньше, чем в прошлом сезоне, когда в городе высадили миллион цветов. Нет поводов для беспокойства, просто нужно учитывать посадки многолетников прошлых лет, так что город ничуть не проиграет в красоте, – рассказывает директор «Зелёный город» Алексей Фалей. – Наши работники-озеленители оформили клумбы на двух названных площадях, и продолжают посадки по другим адресам: на улице Фархутдинова, в некоторых скверах.

Каждый год мы стараемся привносить новизну в дизайн наших клумб, меняется их цветовая гамма. Кто сажает цветы? Свои работники, а также, как это сложилось традиционно, приезжают работницы с Алтая. Многие из них наводят красоту в областной столице уже не первый сезон.

Самая объемная работа предстоит в июне – в эту пору отцветают тюльпаны и требуется смена культур: луковицы тюльпанов отправляются на хранение, а на освободившиеся квадратные метры почвы высаживаем рассаду однолетников. Рассаду традиционно поставляет нам совхоз «Тепличный». Пользуясь случаем, прошу жителей города бережно относиться к нашим зелёным насаждениям, и тогда они долго будут радовать всех своей палитрой.

Семён РЕЧКИН.