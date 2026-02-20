12 дней большого  спорта на Сахалине.  На старт выйдут  звезды мировой величины

Вчера в Южно-Сахалинске в центре водных видов спорта «Волна» прошла пресс-конференция, посвященная большому спортивному событию на сахалинской земле — проведению сразу трех чемпионатов России (по лыжным гонкам, легкой атлетике и горнолыжному спорту). Они пройдут с 25 февраля по 8 марта в Южно-Сахалинске. Кроме того, в предстоящие выходные состоится ХXVII международный Сахалинский марафон памяти Игоря Фархутдинова. А на комплексе «Высота» 22 февраля — всероссийские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина «Сахалинские ночные полеты».

О предстоящих соревнованиях представителям областных СМИ рассказали министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов, президент Сахалинской федерации легкой атлетики Антон Воротыляк, директор спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта Михаил Шамсутдинов, директор спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду Дмитрий Быков, директор Центра спортивной подготовки Сахалинской области Алексей Никонов.

Открыл пресс-конференцию Артем Подшивалов. В частности, он сказал:

— В нашей области одновременно пройдут три чемпионата России. Из них лыжные гонки и соревнования легкоатлетов состоятся впервые в Южно-Сахалинске. Более подробно об этих соревнованиях расскажут представители федераций этих видов спорта. Хочу отметить, что все три чемпионата — знаковые события для нашей области. Сахалинцам представится уникальная возможность увидеть в борьбе за медали сильнейших лыжников страны. Среди которых будут олимпийские чемпионы и призеры, а также победители и призеры чемпионатов мира. В новом легкоатлетическом манеже можно будет наблюдать выступления российской элиты королевы спорта, которой является легкая атлетика. Впервые в Южно-Сахалинске состоятся соревнования по прыжкам в высоту с шестом. Лично я считаю, что это будет один из самых красивых видов соревнований.

Ставшие традиционными всероссийские соревнования по горнолыжному спорту и в этом спортивном сезоне заглянули на нашу островную землю. На «Горном воздухе» сильнейшие российские спортсмены поборются за медали чемпионов страны и Кубка России.

Откроют этот праздник спорта традиционный международный лыжный марафон и ночные прыжки с трамплина.

Михаил Шамсутдинов. Начну с Сахалинского ХXVII международного лыжного марафона, который состоится 21 — 22 февраля. Сразу хочу заметить, что в первый день на старт выйдут более 900 спортсменов, чтобы покорить дистанцию 30 и 50 км от села Лесное до Южно-Сахалинска свободным стилем. Среди них лыжники из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Коми, Новосибирской и Самарской областей, всего из 52 субъектов федерации страны. За два дня цифра марафонцев вырастит до 1500 человек. Среди участников — Денис Спицов, олимпийский чемпион в эстафете 4х10 км в Пхёнчхане, четырехкратный призер олимпийских игр, бронзовый призер чемпионата мира и общего зачета многодневной гонки «Тур де Ски», победитель и призер этапов Кубка мира. Олимпийский чемпион Алексей Червоткин. Победители Сахалинского марафона Андрей Мельниченко и Евгений Белов и другие спортсмены – участники предстоящего чемпионата России по лыжным гонкам. Пока взрослые марафонцы будут покорять дистанции 30 и 50 км, в районе гостиничного комплекса «Санта» соревноваться будут юные спортсмены. В зависимости от возраста они выйдут на старт дистанций 200 метров, 1 и 5 км. В этом же районе финишируют марафонцы на 30 и 50 км.

Ночные полеты прыгунов с трамплина состоятся 22 февраля на спортивном комплексе «Высота». В них примут участие не только сильнейшие сахалинские спортсмены, выигравшие на днях командный чемпионат России, но и члены сборной страны.

Самое главное события года у лыжников-гонщиков — чемпионат России. Все сильнейшие лыжники страны уже находятся в Южно-Сахалинске и проводят тренировки на трассах лыжно-биатлонного комплекса «Триумф», где и пройдут соревнования. Будет среди участников трехкратный олимпионик Александр Большунов. Вчера поступила информация от президента федерации лыжных гонок Елены Вяльбе, что в отдельных гонках чемпионата выйдут на старт Савелий Коростелев и Дарья Непряева, участники Олимпийских играх в Италии.

Соревнования пройдут с 25 февраля по 8 марта. Спортсмены будут вести борьбу за награды в гонках с раздельного старта классическим стилем, индивидуальном и командном спринте, скиатлоне, женских и мужских эстафетах, смешанных эстафетах и марафоне на 50 км. Участники предстоящего чемпионата уже поделились, что трассы у нас очень сложные, при этом хорошо подготовленные. На сегодняшний день приехали в областной центр представители из 38 регионов страны и продолжают подъезжать. Всего выйдет на старт более 200 лыжников, среди которых будет одиннадцать воспитанников сахалинской школы олимпийского резерва. В том числе мастер спорта Анна Кожинова, двукратный серебряный призер молодежного чемпионата мира, мастер спорта Софья Кузнецова, мастер спорта Данил Нечипоренко.

Не забыли мы и про зрителей, они смогут не только посмотреть на стадионе старт-финиш, но и им отведено около 300 метров на трассе, где болельщики смогут наблюдать за ходом борьбы лыжников.

Антон Воротыляк. Мне очень приятно, что чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Южно-Сахалинске. Еще недавно мы об этом даже мечтать не могли. С вводом в эксплуатацию легкоатлетического крытого комплекса мы получили такой подарок от Федерации легкой атлетики России. Хочу заметить, что наш манеж соответствует международным стандартам, в котором можно проводить соревнования самого высокого уровня. Стартует чемпионат 28 февраля и продлится до 3 марта. Сильнейшие легкоатлеты страны разыграют комплекты наград и определят лидеров национального сезона в 15 дисциплинах: бег на различные дистанции, бег с барьерами, прыжки в длину, высоту, тройной прыжок. Будут разыграны медали в толкании ядра и эстафете 4х400 метров. Сахалинские поклонники королевы спорта впервые станут свидетелями борьбы тех, кто покоряет высоту с шестом. Этот вид спорта в области не культивировался и наблюдать за борьбой шестовиков сахалинцы не могли.

Среди участников чемпионата будут и воспитанники островной школы легкой атлетики. Приглашаем всех поклонников королевы спорта посетить соревнования и поболеть за сахалинцев. Замечу, с 2008 по 2025 год зимние чемпионаты России по легкой атлетике в помещении проводились только в Москве.

Дмитрий Быков. С 26 февраля по 5 марта в Южно-Сахалинске пройдут чемпионат России по горнолыжному спорту среди мужчин и женщин, Кубок России среди мужчин и женщин, первенство России среди юниоров и юниорок.

Поклонники горных лыж, кто найдет время и изъявит желание посмотреть эти соревнования, которые пройдут на «Горном воздухе», смогут насладиться борьбой в дисциплинах «супер-гигант», «слалом-гигант» и «слалом». За награды поборются свыше 100 сильнейших горнолыжников из 19 регионов страны.

Сахалинскую сборную будут представлять 12 спортсменов. Хотелось бы отметить, что на днях сахалинка Дарина Иохвидович заняла второе место в супер-гиганте, выступая на Кубке России в Елизово Камчатского края. Надеемся на успешное выступление Дарины на родных трассах. Своим визитом нас порадуют Юлия Плешкова и Семён Ефимов, которые принимали участие на Олимпийских играх в Италии.

Алексей Никонов. Сразу хочу заметить, что на оргкомитет по проведению чемпионатов России легла тройная нагрузки. Встречаем всех участников соревнований в аэропорту. Сделать это надо красиво, чтобы показать сахалинское гостеприимство. И здесь на выручку пришли наши замечательные дети, занимающиеся этими видами спорта. Аккредитация спортсменов, тренеров и других членов команды, тоже наша забота. Размещаем в гостиницах, следим за питанием и другими бытовыми проблемами. Оперштаб реагирует на все замечания и старается их молниеностно решить. Помогает нам большая волонтерская бригада. Большинство из них имеет немалый опыт в организации и проведении соревнований. Решен вопрос с обеспечением безопасности на всех соревнованиях и оказания медицинской помощи. Надеемся, что все соревнования пройдут на высоком уровне.

Игорь КАРПУК.

От редакции

Вход на все соревнования бесплатный. Если в интернете увидите объявления о продажи билетов, знайте — это мошенники, которые пытаются заработать на доверчивых болельщиках.