У «Вдохновения» четыре руки. Фортепианные концерты после конкурса

Фортепианный дуэт «Вдохновение» Охинской детской школы искусств № 1 в составе преподавателей музыки Натальи Заводчиковой и Алёны Цвинской завоевал диплом II степени на областном конкурсе «Грани мастерства» и подарил три замечательных концерта педагогам и юным музыкантам Южно-Сахалинска и Холмска.

Пять лет назад заслуженный работник культуры РФ, заслуженный педагог Сахалинской области Наталья Заводчикова и её талантливая ученица с высшим музыкальным образованием Алёна Цвинская создали этот фортепианный ансамбль. Они подготовили три концертные программы. В нынешней задействованы и один, и два рояля. Пианистки в четыре руки исполняли известные произведения Жанны Металлиди, Карена и Арама Хачатурянов, Владимира Коровицына, Дмитрия Шостаковича, Александра Цфасмана и других композиторов.

Мастерство пианисток высоко оценили коллеги. Они отметили: в их исполнительстве есть удовольствие, понимание красоты окружающего мира и энергия от радостного ощущения полноты жизни.

Людмила Николаева.

