«Я, как в берег волна, в острова влюблена!»

Свою первую книгу стихов Наталья Иванова-Голицына издала в прошлом году в Москве и назвала сборник «Забытая тетрадка». К тому времени она уже восемь лет прожила в Анапе после Сахалина, где с дипломами Костромского технологического института и Сахалинского государственного университета проработала 44 года.

Её трудовая книжка как диаграмма стремительного профессионального и личностного роста. Вот она в разных ипостасях – инженер и руководитель одного из островных предприятий лесопромышленного комплекса. В дальнейшем её опыт более трёх десятилетий оказался востребованным на государственной гражданской службе.

Казалось бы, в круговороте дел совсем не до поэзии. Но Сахалин – он такой! Всё равно растревожит душу своими красотами, одарит рифмами. А значит, наступит день, когда в тетрадке станет тесно стихам. И даже если на какое-то время тетрадка окажется забытой, не беда. Однажды она чудесным образом отыщется, и стоит лишь перелистать её страницы, как возникнет образ милого сердцу Сахалина.

Здесь горькою черёмухой ветры полны,

Вглубь манит изумрудная зелень волны,

Здесь синие метели о лете поют,

Здесь звонкие капели уснуть не дают,

И затмят рубин ягоды рябин…

Потом к прежним стихам прибавятся новые. А на один из текстов не без помощи нейросетей напишется песня «Не возвращайся…». Сегодня мы представляем её в проекте. Название композиции звучит как предостережение земляку, покинувшему остров: не возвращайся на Сахалин, когда он ослепительно хорош в осенних красках. А всё потому, что расставание с ним окажется мучительным, будет болеть душа…

В Анапе Наталья Иванова-Голицына стала активной участницей литературного объединения «Парус». Её творчество получило хорошую оценку профессионалов, и её приняли в Союз писателей Кубани имени М. Ю. Лермонтова.

У нашей землячки немало стихов, посвящённых России и защитникам страны, любовной лирики, дорожных зарисовок и стихов, которые Наталья объединяет рубрикой «Мелодии моего сердца». Так пусть эти мелодии звучат светло и вдохновенно!

Людмила Степанец.