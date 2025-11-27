Исмаил Юлдашев – ветеран пограничной службы, подполковник, посвятивший защите государственной границы на островах 28 лет. В юности после срочной службы в Германии он написал рапорт, что хочет стать офицером и поступить в высшее военное Краснознамённое училище связи в г. Новочеркасске Ростовской области.

После четырёх лет учёбы лейтенант по распределению прибыл на Кунашир, где нёс службу, а в свободное время играл на гитаре, пел, писал стихи и песни.

– Музыка со мной с раннего детства, – рассказал Исмаил. – Она мне помогала в жизни. В пятнадцать лет я остался один без родителей. Рос в Ташкенте уличным мальчишкой. Первую гитару за 7 рублей мне продал сосед, которому надо было срочно опохмелиться. Аккордам учился во дворе у знакомых ребят. Мне понравилось. Стал писать песни, и пошло-поехало…

Исмаил самокритично признаётся, что тексты у него «хромали» – в детстве не было возможности углублённо постигать высокую поэзию и классическую литературу. Писал, как умел, но искренне, от души и пел всегда с большим чувством.

На Кунашире у него появились и лирические композиции, и военные о пограничной службе. В 2002-м Юлдашев занял первое место на районном конкурсе авторской песни в Южно-Курильске и вместе с известным местным бардом Сергеем Старжинским получил путёвку на аналогичный областной конкурс в Южно-Сахалинске. На Кунашир Исмаил вернулся с призом зрительских симпатий.

Вскоре ему предложили должность старшего офицера отделения воспитательной работы в аппарате пограничного управления по Сахалинской области. И офицер с семьёй переехал в Южно-Сахалинск.

Однажды на день рождения супруга Юлия подарила Исмаилу диковинку – укулеле. Он и не знал о существовании такого инструмента. Интернет объяснил, что это гавайская гитара, только по сравнению с нашей миниатюрная. Осваивать игру на ней было несложно, рассказывает Исмаил. Так что аккомпанирует он себе и на гитаре, и на укулеле.

В военном клубе погрануправления Юлдашев проводил множество творческих вечеров, встреч как ведущий, чтец, певец. Создал музыкальную группу «Пограничный остров» и объездил с ней весь Сахалин. В репертуаре коллектива были и его композиции. А «Зелёная фуражка» Юлдашева в Москве на международном фестивале-конкурсе пограничной песни в 2017 году получила диплом первой степени в номинации «Авторская песня».

После увольнения Юлдашев выбрал сольную карьеру, выпустил несколько музыкальных альбомов, где есть композиции о Сахалине и Курилах. Это его любимая малая родина.

Гордость четы Юлдашевых – трое сыновей. Старший Анвар, как когда-то его отец, служит в пограничных войсках на Кунашире. У него хорошее чувство ритма, хорошо играет на барабанах. Средний Алишер – второкурсник Екатеринбургского государственного театрального института. Младший Аскар ещё ходит в садик, но у него тоже проявляются творческие задатки.

Сегодня в проекте мы представляем версию песни «Часовые Родины» на слова дальневосточного поэта, участника Великой Отечественной войны Степана Смолякова. Она переработана, дописана и исполнена Исмаилом Юлдашевым.

Людмила Степанец.