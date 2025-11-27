Бродячие псы на севере Сахалина нанесли урон с трудом возрождённому оленьему стаду общины «Абориген»

Недавно они загрызли 12 детёнышей

Численность животных более 30-ти, рассказала глава общины Анжела Мувчик. По словам женщины, из-за этого оленье поголовье, которое выращивали в течение 5 лет, оказалось на грани исчезновения. Она подготовила заявление в полицию, чтобы принять меры, поскольку считает, что корень проблемы кроется в людях.

– Летом наши олени паслись возле залива Чайво в Ногликском районе, осенью мы стали перегонять их на зимовку в район северного Боатасино, что в 20 километрах от прежнего места. Всё стадо находится на свободном выгуле, животным нужно искать себе корм – ягель, – рассказала Анжела Мувчик. – Когда в ноябре выпал снег, мы заметили на нём кровь. Рядом следы собак, дальше тушки растерзанных детёнышей. В окрестностях, где они паслись, находятся производственные объекты Газпрома и компании ННК-Сахалинморнефтегаз. Возле их территории живут собаки. В других местах они не приживутся, нет условий. Но на все наши претензии работники отвечают, что их четвероногие такого сделать не могли. Хотя на погибших оленятах следы зубов, на огнестрел это не похоже.

Подобная беда настигла, по словам Анжелы Мувчик, и другие общины, которые разводят оленей. Люди регулярно находят растерзанные тушки. Впрочем, нельзя исключать вероятность появления в этом районе волков. Они, бывает, забегают на север острова с материка – лёд в заливе встаёт прочный, расстояние в самом узком месте совсем небольшое. Один из таких хищников стал весьма известным экспонатом областного краеведческого музея. Специалисты достоверно установили, что перебегающие на Сахалин волки могут скрещиваться с собаками. Подобные гибриды таят нешуточную опасность: от диких зверей они унаследовали силу и ловкость, при этом, как собаки, не боятся людей.

С точки зрения биологии скрещивание собаки и волка – вполне объяснимый и естественный процесс, это подтверждает доктор биологических наук Валерий Ефанов, долгое время преподававший в СахГУ. По его словам, науке известны случаи, когда в волчьих стаях вожаками были собаковолки. На материке эти стаи нападали на стада домашних животных и даже на человека. Собака сама по себе умнее волка, а если к этому уму добавляются ещё и хищнические повадки дикого зверя, то она становится умным и опасным хищником.

Антон СМОЛЯКОВ.