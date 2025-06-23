24 июня от Вечного огня московского Кремля стартует забег-эстафета «От Победы к Победе!».

Её финальными точками станут Пекин и Южно-Сахалинск. Об этом журналистам рассказал руководитель общества «Беги сквозь мир» Виталий Горичев.

Забег пройдет в честь 80-летия побед над фашистской Германией и милитаристской Японией. Финиш запланирован на 3 сентября – дату окончания Второй мировой войны.

– В первую очередь мы хотим донести до жителей нашей страны через самый доступный, самый демократичный вид спорта мысль, что наша страна является победителем не только в Великой Отечественной войне, но и во Второй мировой. Профессиональные спортсмены и любители бега пронесут факел, зажженный у Кремлевской стены, через всю страну. На центральных воинских мемориалах городов участники зажгут свечи памяти в честь павших защитников Родины, – рассказал Горичев.

Организаторы решили напомнить о Великой Победе и освобождении от нацизма Европы, Азии, Китая, Монголии, Кореи.