Сахалинские пляжи перестают быть «дикими». Что нового в купальном сезоне-2025?

Есть надежда, что в скором времени все побережья Сахалина будут украшены синими флагами! Этот символ – своего рода российский знак качества, который присваивается лучшим пляжам, соответствующим высоким стандартам. В прошлом году им был отмечен пляж «Охота» в Корсаковском районе. Как выясняется, и в других муниципалитетах есть желание и возможности побороться за престижный сертификат.

Журналист «Советского Сахалина» поинтересовался подготовкой мест отдыха у воды к открытию купального сезона-2025 на юге Сахалина.

Корсаковская «тройня»

– Готовим к купальному сезону три объекта: это пляж «Солнечный» на озере Тунайча, пляж «Охота» на побережье Охотского моря и зона отдыха у воды в Пригородном, – рассказывает директор корсаковского городского парка Наталья Богомолова. – На «Солнечном» завершается благоустройство. Полностью заменили беседки, теперь это будут красивые конструкции со встроенными столиками и лавочками. К 1 июля выставим мангалы, зонты, шезлонги.

Пляж «Охота» очень хорошо пережил зиму, хотя небольшой шторм задел пляжную территорию в одном месте – замыло несколько досок. Мы всё отремонтировали, общий вид ничуть не пострадал. Здесь установлено место для точек торговли и общественного питания с мороженым, соками, водами. К 1 июля выставим зонты с шезлонгами, а для детей – бассейн. И ещё будут новшества, которые заинтересуют детвору: гамаки и батут.

В Пригородном увеличиваем автопарковку на 105 мест. Готовим к установке душевые. «Сахалинская энергия» создаёт здесь благоустроенный сквер с арт-объектом «Отец-Сахалин», зоной отдыха с лавочками и теневыми навесами. К 15 августа подрядчик планирует сдать сквер в эксплуатацию. И это ещё не всё. Меняем лестничные марши, ведущие к воде, причём один из них будет оснащён пандусом для маломобильных отдыхающих.

На «Солнечном», «Охоте» будут установлены душевые кабинки и туалеты, а также комнаты матери и ребенка, которых прежде не было. Претензий к подрядчикам по большому счёту нет.

Актуальный вопрос – сбор мусора. Пляж «Охота» располагает своей площадкой по сбору ТКО и мусорными контейнерами, на «Солнечном» также оборудованы места для сбора. Во время купального сезона работники будут обеспечивать порядок ежедневно, без выходных. В селе Охотском возле набережной есть ещё общая площадка, где можно будет оставить мусор. В Пригородном – своя площадка сбора ТКО, установлены урны, на парковке – скамеечки.

На пляже «Охота» на время сезона будут организованы фельдшерский приём и спасательный пост. Каждые субботу и пятницу при хорошей погоде креативные сотрудники ДК «Океан» проведут здесь культурно-развлекательные мероприятия, мастер-классы, перформансы, представления…

Мало того, пляж располагает спортивной площадкой – здесь установлена конструкция для крепления сетки, можно играть в пляжный волейбол. Есть и детская игровая площадка в форме рыбы. Пляж оснащён системой видео­наблюдения, имеется кнопка сигнала SOS. Вечером променад освещён, вдоль дорожек установлены опоры освещения, можно получать удовольствие от вечерних прогулок.

«Садовники» зовут

Пляж «Садовники» в Холмском районе стал второй по счёту зоной отдыха у воды на Сахалине с высшей «синефлажной» категорией, для чего потребовалось пройти на федеральном уровне классификацию на соответствие национальным стандартам качества. Чистая морская вода, безопасность, доступная среда и наличие необходимых элементов курортной инфраструктуры и благоустройства – вот критерии отбора. У пляжа-претендента на высокую категорию должны быть: входная группа, парковочная зона, освещение, деревянные настилы, спасательная вышка, доступность для всех, в том числе для мам с колясками и людей с ограниченными возможностями передвижения. И это ещё не весь список.

Лежаки, зонты, душевые кабинки, ногомойники, кабины для переодевания должны быть обязательно, плюс желательны аттракционы в специально отведённой зоне. В «Садовниках» всё это есть.

А к сезону комфорта добавится: установлены уличные фонари и десять деревянных качелей, создан новый спасательный пункт. Запланировано увеличить до трёх число модульных туалетов. При дополнительном финансировании могут быть реализованы и другие инициативы. Например, рассматривается предложение о допуске на пляж предпринимателей для размещения коммерческих объектов. Один бизнесмен уже предложил установить круглые глэмпинги.

И фонтанчик в придачу

В Долинском районе свой «купальный сезон» уже открыли… водолазы! Как сообщил вице-мэр района Алексей Якуба, они провели масштабное обследование морского дна у Стародубского и убедились, что на выделенном участке купаться безопасно. По требованию Роспотребнадзора взяли пробы воды, анализ показал, что вода соответствует предъявляемым условиям. Пляж предполагается открыть ориентировочно 1 июля. Сюда ограничат доступ автотранспорта.

Само место купания отметят буйками, установят информационные стенды с указанием температуры воды и воздуха, побережье приведут в порядок.

Помимо этого, территорию адаптируют для маломобильных граждан: расширят дорожки, дополнительно установят туалетный модуль. Пляж получит такие атрибуты, как питьевой фонтанчик, ногомойник, шезлонги, зонты, теневые навесы – аэрарии. Здесь заработают точки фастфуда и спортивные площадки для бадминтона, волейбола, футбола. Отдыхающим предложат батут, бассейны для детей и взрослых. Всё, что необходимо по стандарту государственной системы сертифицирования пляжей «под Синий флаг».

– К сезону готовимся основательно, – говорит Алексей Якуба. – Лишь бы погода не подвела!

Померяются променадами

Анивчане также настроены в этом году подготовить берег Анивского залива к получению «Синего флага».

По словам начальника отдела культуры, туризма, спорта и молодёжной политики районной мэрии Антона Маркова, на эти цели из областного бюджета выделено более 20 млн рублей в виде субсидии по региональной программе развития внутреннего и въездного туризма. Водолазы обследовали дно, готовится ограждение, чтобы обустроить зону для купания. На пляже пешеходные дорожки удлинят – маршрут для прогулок с комфортом станет протяжённее прежнего, более чем на сотню метров. Здесь заработает медпункт, на крыше которого разместится смотровая площадка. К услугам отдыхающих будут все атрибуты комфортного отдыха.

Владимир СЛАВИН.

Фото администрации Холмского городского округа.

К слову

До 1 июля ещё остаётся время, тем не менее одно за другим поступают сообщения о запусках сезонных автобусных маршрутов, связывающих областной центр с пляжами юга острова. Так, до пляжа «Охота» пассажиров будет доставлять новый автобусный маршрут № 116. Планируется, что он будет действовать ежегодно с 15 июня по 30 сентября. Автобусы будут курсировать по нему ежедневно, выполняя три рейса в день туда и обратно. Определён и график движения: из областного центра автобусы отправляются в 10.00, 14.47 и 19.20, из Охотского – в 11.40, 16.30, 21.00.

До пляжа в Аниве южносахалинцев с 1 июля до 15 сентября будет возить межмуниципальный автобус № 113. Ежедневно он будет выполнять 7 рейсов в прямом и обратном направлениях.

По будням автобус стартует от ТПУ «Привокзальный» (пост № 1) в 9.50, 11.00, 12.10, 15.20, 16.20, 18.00 и 18.45, а в обратном направлении от села Песчанское в 11.00, 12.10, 13.20, 16.40, 17.35, 19.10 и 19.55.

По выходным: от ТПУ «Привокзальный» (пост № 1) в 9.50, 11.10. 12.18, 15.35, 16.25, 18.00 и 18.45. От Песчанского в 11.10, 12.20, 13.30, 16.45, 17.35, 19.10 и 20.00. Организация регулярных пассажирских перевозок налажена по поручению главы региона Валерия Лимаренко и с учётом результатов весеннего опроса жителей Сахалинской области.