449 дворов привели в порядок в регионе с начала года

Всего запланированы к обновлению 634 дворовые территории. К сегодняшнему дню работы по устранению дефектов асфальтового покрытия полностью завершены в Южно-Сахалинске, Анивском, Макаровском, Холмском, Долинском, Корсаковском и Невельском муниципальных образованиях.

– На протяжении четырёх лет в островном регионе по поручению губернатора Валерия Лимаренко выполняется текущий ремонт дворовых территорий. Он стал хорошей альтернативой капитальному ремонту и позволяет поддерживать дворы Сахалина и Курил в должном состоянии, обеспечивая систематический и своевременный подход к ремонту дворовых покрытий во всех районах, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Наталия Куприна.

Лидером по числу отремонтированных дворовых покрытий в этом году стал Корсаковский район. Здесь в надлежащее состояние привели 130 дворов, что на 30 больше, чем в прошлом году. В Холмском районе текущий ремонт коснулся 105 дворов. Так, в селе Чехов устранили дефекты дорожного полотна на 17 придомовых пространствах, в селе Правда в порядок привели дворы домов № 2, 2а по переулку Клубному, № 2 по улице Школьной, № 3, 50, 52 по Речной и другие.

В Южно-Сахалинске текущий ремонт провели в 73 дворах. В областном центре большой объём работ был выполнен в прошлом году – тогда ремонтом охватили свыше 600 дворов.

В остальных муниципальных образованиях островного региона ремонтные работы продолжаются. На ход их проведения во многом повлияли погодные условия, но, несмотря на это, основная часть работ будет завершена в срок.

Так, в южной части острова работы ведутся в Томаринском и Поронайском городских округах. На севере Сахалина практически завершён ремонт в Смирныховском районе, а в Александровск-Сахалинском дефекты устранены в четырёх дворах из запланированных 48. В Охинском районе предстоит привести в порядок 37 придомовых территорий, работы ведутся на 20 объектах, сообщает пресс-служба регионального правительства.