«Курьер» телефонных аферистов получил пять лет колонии

Южно-Сахалинский городской суд признал виновным 20-летнего жителя Южно-Сахалинска по уголовному делу о мошенничестве в деле о телефонных аферистах и приговорил его к пяти годам колонии общего режима. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД России по Сахалинской области.

Ранее сообщалось, что в отношении южносахалинца в 2023 году возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере).

Подсудимый действовал по указанию неустановленного куратора и выполнял роль «курьера». Он приезжал к пенсионерам, обманутым телефонными аферистами по схеме «ваш родственник попал в ДТП», забирал у них наличные и переводил своим сообщникам. Себе оставлял 10% от суммы в качестве денежного вознаграждения. От рук злоумышленника пострадали четыре пенсионера в возрасте от 64 до 82 лет. Общая сумма ущерба составила 1,2 млн рублей.