49 суток и 65 лет

Этим снимкам почти 65 лет. Фотокорреспондент газеты «Советский Сахалин» Григорий Соколов запечатлел приезд на остров «четвёрки отважных», как тогда было принято говорить.

Лето 1960 года, город Южно-Сахалинск. Сержант Асхат Зиганшин, рядовые Анатолий Крючковский, Филипп Поплавский, Иван Федотов заканчивали путешествие, начатое 17 января того же года с острова Итуруп. Их баржа в шторм потеряла управление и была вынесена течением в открытый океан. В тот год не было более знаменитых людей в Советском Союзе, чем эти ребята с берега залива Касатка. В той нашей стране не принято было сообщать гражданам о чрезвычайных происшествиях. И вдруг жители одной шестой части земного шара узнали о счастливом спасении команды баржи, дрейфовавшей в Тихом океане 49 суток. Первые фотографии с борта американского авианосца «Кирсардж» повергли читателей советских газет в шок. Мы увидали соотечественников, неимоверно худых, нестриженых, с чашками питательного бульона в руках. Народ помоложе запел песню: «Зиганшин – буги, Зиганшин – рок, Зиганшин ест второй сапог». В «холодной войне» сверхдержав наступило затишье.

Герои возвращались на родину через территорию Соединённых Штатов, Франции. Парни во все глаза рассматривали кварталы Сан-Франциско, Нью-Йорка. Жители капиталистического зарубежья искренне радовались их необыкновенному спасению. На родине военнослужащих ждали лечение, отдых в санатории, получение орденов Красной Звезды. Потом была поездка по стране.

В 1980 году автор этих строк был в командировке на некоторых островах Курильской гряды. Пассажирский теплоход «Мария Ульянова» стал на рейде Курильска, что на острове Итуруп. К трапу судна приблизилась самоходная баржа, чтобы забрать пассажиров. Баржа такая же, что стала пристанищем на долгое время для сержанта Зиганшина и его товарищей. Спросил пассажира судна и недавнего выпускника военного училища в лейтенантских погонах о четвёрке отважных, об их 49 сутках плавания в океане. В ответ был немой вопрос.

Валерий Токарский, фотокорреспондент газеты «Советский Сахалин» в 1970 – 1980-е годы.