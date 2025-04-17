49 суток и 65 лет

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Герои Тихого океана принимают поздравления.

Этим снимкам почти 65 лет. Фотокорреспондент газеты «Советский Сахалин» Григорий Соколов запечатлел приезд на остров «четвёрки отважных», как тогда было принято говорить.

Лето 1960 года, город Южно-Сахалинск. Сержант Асхат Зиганшин, рядовые Анатолий Крючковский, Филипп Поплавский, Иван Федотов заканчивали путешествие, начатое 17 января того же года с острова Итуруп. Их баржа в шторм потеряла управление и была вынесена течением в открытый океан. В тот год не было более знаменитых людей в Советском Союзе, чем эти ребята с берега залива Касатка. В той нашей стране не принято было сообщать гражданам о чрезвычайных происшествиях. И вдруг жители одной шестой части земного шара узнали о счастливом спасении команды баржи, дрейфовавшей в Тихом океане 49 суток. Первые фотографии с борта американского авианосца «Кирсардж» повергли читателей советских газет в шок. Мы увидали соотечественников, неимоверно худых, нестриженых, с чашками питательного бульона в руках. Народ помоложе запел песню: «Зиганшин – буги, Зиганшин – рок, Зиганшин ест второй сапог». В «холодной войне» сверхдержав наступило затишье.

Так в трудовых коллективах областного центра встречали воинов.
Человек с блокнотом на снимке (слева во втором ряду) – корреспондент «Советского Сахалина» Константин Грозин.

Герои возвращались на родину через территорию Соединённых Штатов, Франции. Парни во все глаза рассматривали кварталы Сан-Франциско, Нью-Йорка. Жители капиталистического зарубежья искренне радовались их необыкновенному спасению. На родине военнослужащих ждали лечение, отдых в санатории, получение орденов Красной Звезды. Потом была поездка по стране.

В 1980 году автор этих строк был в командировке на некоторых островах Курильской гряды. Пассажирский теплоход «Мария Ульянова» стал на рейде Курильска, что на острове Итуруп. К трапу судна приблизилась самоходная баржа, чтобы забрать пассажиров. Баржа такая же, что стала пристанищем на долгое время для сержанта Зиганшина и его товарищей. Спросил пассажира судна и недавнего выпускника военного училища в лейтенантских погонах о четвёрке отважных, об их 49 сутках плавания в океане. В ответ был немой вопрос.

Валерий Токарский, фотокорреспондент газеты «Советский Сахалин» в 1970 – 1980-е годы.

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