На юге Сахалина стартует масштабное обновление сетей снабжения водой

Как сообщил председатель правительства области Алексей Белик, на нынешний год запланирован серьёзный объём работ: в Южно-Сахалинске вскоре начнётся реконструкция канализационного коллектора у пересечения проспекта Мира и переулка Кислородный, осенью должно начаться строительство коллектора «Южный».

С вводом в строй этих объектов повысится качество услуг по водоотведению для 4 тыс. жителей областной столицы.

Работы в Южно-Сахалинске будут выполняться в соответствии с ранее заключёнными концессионными соглашениями. Планируется реконструкцию коллектора на пересечении проспекта Мира и переулка Кислородный завершить до конца текущего года. Окончание строительства коллектора «Южный» намечено на следующий год.

Совсем скоро, в июне, стартуют работы в Анивском районе. По сведениям областного министерства жилищно-коммунального хозяйства, несколько новых объектов появится в селе Новотроицкое – это канализационный напорный коллектор от насосной станции до очистных сооружений (протяжённость 650 метров), две канализационные напорные станции на 7000 и 4000 кубометров в сутки. Недалеко от того места будет построен самотёчный коллектор от села Троицкое до жилого комплекса «Зелёная планета» протяжённостью более 3 км.

Кроме того, в нынешнем году в регионе реконструируют 3,2 км сетей теплоснабжения, 900 метров водопровода.

Такие масштабные работы стали возможны благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Он стал продолжением ранее запущенных проектов «Жильё и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и рассчитан до 2030 года.

– За это время на Сахалине и Курилах предстоит построить, реконструировать и капитально отремонтировать 45 объектов коммунального хозяйства, – отметил Алексей Белик.

До конца 2027 года планируется выполнить капитальный ремонт сетей водоотведения в Ногликском и Смирныховском районах. В планах на 2027 год – ремонт почти 16 км водопровода и 5 км тепловых сетей.

Григорий РОСТОВЦЕВ.

Справка

Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» позволит повысить качество коммунальных услуг для более 20 млн граждан, построить и реконструировать не менее 2 тыс. объектов коммунальной инфраструктуры.