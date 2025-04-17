Полетела цапля на охоту. Встречайте крылатых вестников весны

Слышали ли вы что-либо об орнитологическом туризме? Оказывается, есть такой на наших островах. Здесь в малоизученных уголках природы, в естественной для птиц среде обитания интересно наблюдать за ними. Конечно же, организация таких поездок невозможна без предварительных орнитологических исследований. Как и в прошлом году, собравшись в дорогу, мы собираемся увидеть птиц весенней миграции, появившихся на Сахалине.

– С началом тёплой погоды птицы устремляются на север, на свои места гнездования на правах законных хозяев, – рассказывает биолог-охотовед Андрей Здориков. – Пока пернатые выращивают птенцов, они чётко соблюдают границы своих участков…

Над побережьем Охотского моря туман и сильный ветер. На подтаявшем льду Найбы орланы расклёвывают брошенную рыбаками мелкую рыбу. Она вытаивает и служит кормом для птиц. На озере Лебяжьем появились шилохвости, крохаль средний. Восточные чёрные вороны завершают строительство гнезда из веточек рядом с автомобильной дорогой, соединяющей восточное и западное побережья острова. Наблюдаем весёлую птичью суету.

В районе устья реки Ильинка нас обгоняет грузовичок, сильно приседая под тяжестью сетей с жёлтыми поплавками. На берегу залива де Лангля идёт интенсивная подготовка к промыслу мойвы – мелкой морской рыбы семейства корюшковых. На нерест мойва идёт гигантскими стаями, а вместе с ними перемещаются морские звери (нерпы) и птицы (каменушки, свиязи, широконоски).

В селе Новосёлово Томаринского района отметили несколько особей китайской зеленушки и парочку камчатских трясогузок. Обыкновенный скворец рядом с табуном лошадей перелетает с места на место – признак пробуждения насекомых, которыми кормится эта птица.

– На Дальний Восток скворцы прилетели из центральных районов России в 1980-х, – поясняет Андрей Иванович. – Из Николаевска-на-Амуре «переселенцы» отправились на Сахалин на грузовом пароходе, следовавшем в порт Москальво… Расширение птичьего ареала происходит не только с юга на север, но и с запада на восток. Дрозд рябинник, например, прибыл в Приморье из Красноярского края, потом перебрался к нам. Скального голубя можно увидеть на западном побережье Сахалина – до недавнего времени обитал в Приморском крае. Размерами он меньше домашнего голубя, живёт на обрывах, кормится на берегу моря, ведёт себя осторожно. Синьга американская появляется…

– Чёрный коршун, – вдруг восклицает Андрей Иванович, пристально наблюдавший за птицами. – Нашёл я его впервые в Невельском районе. Коршун отобрал гнездо у большеклювых ворон… Улетает на зимовку в конце октября – начале ноября. Вообще-то в южно-азиатские страны (Японию, Корею, Китай) улетают те дикие птицы, у которых жив рефлекс откочёвки. Там они распределяются на побережьях в местах штормовых выбросов и точках, где можно найти пропитание. Птицы, что кормятся на свалках (синантропные виды), не улетают, рефлекс откочёвки у них «убит».

Молодую восточную (южную) цаплю, занесённую в Красную книгу Сахалинской области и не только, мы наблюдали в районе с. Пионеры. Это крупная околоводная птица с белым оперением. Клюв у неё длинный, жёлтый, с зеленоватой уздечкой, ноги длинные чёрные. На Сахалине и Курильских островах встречается на морском побережье, в заболоченных низинах, поймах рек, на берегах лагунных озёр. Её можно встретить на открытых сырых лугах вдоль дренажных канав. Рацион цапли – лягушки, рыба, мелкие грызуны, кузнечики и другие насекомые. Охотится она, как правило, в дневное и сумеречное время.

Напоследок в селе Яблочном в просветах между домами мы наблюдали четырёх серых цапель. Наше внимание привлекла и стайка чижей на полотне железной дороги. Так что весна на Сахалине птицами уже отмечена.

Пётр Пасюков.