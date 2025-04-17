68-й армейский теперь гвардейский

Президент Владимир Путин 16 апреля подписал Указ о присвоении сахалинскому 68-му армейскому корпусу почётного наименования «гвардейский».

Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом корпуса в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, постановляю: присвоить 68-му армейскому корпусу почётное наименование «гвардейский» и впредь именовать его: 68-й гвардейский армейский корпус», – говорится в Указе.