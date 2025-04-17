В акватории Шумшу проведены гидролокационные исследования

На острове Шумшу продолжается подготовка к мероприятиям, посвящённым увековечению памяти о Курильской десантной операции 1945 года и об окончании Второй мировой войны.

Прежде чем доставить грузы и технику на Шумшу, специалисты научно-производственного центра «Крылья Сахалина» провели гидролокационное исследование дна и береговой полосы острова. Гидролокационные работы помогут построить фарватер для безопасного подхода судов к острову.

Военно-исторический мемориальный комплекс к 80-летию Победы над милитаристской Японией создают на Шумшу по поручению Президента РФ Владимира Путина. Ход работ находится на контроле вице-премьера – полпреда Юрия Трутнева. Рабочую группу по исполнению поручения главы государства возглавляют губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и начальник управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Гидролокационная съёмка проводилась с борта безэкипажного катера, управлялся он из мобильного центра связи. Для контроля и дублирования сигнала катер сопровождал беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Техника работала в сложных метеоусловиях, но успешно выполнила все задачи. В ближайшее время карты будут переданы заказчику работ.

СПРАВКА

Открытие первого этапа военно-исторического мемориального комплекса на Шумшу запланировано на 18 августа.

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